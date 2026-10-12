Precio del euro hoy en Brasil: cotización de apertura del 12 de octubre

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En la apertura del día, el euro se cotiza en promedio a 5,57 reales brasileños, experimentando una variación negativa de -0,07% respecto al precio de cierre previo de 5,58 reales brasileños, según informes de Dow Jones.

En la última semana, los euros experimentaron un descenso del 0,57%, reflejando una tendencia negativa que también se manifiesta a nivel interanual, con una caída del 13,96%.

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El euro ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos dos días, indicando una pérdida de valor frente al real brasileño.

La volatilidad actual del tipo de cambio euro a real brasileño se sitúa en 26,73%, considerablemente por encima de la volatilidad de referencia del 11,15%, lo que sugiere una situación de inestabilidad en el mercado.