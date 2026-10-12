Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 12 de octubre

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En el cierre de operaciones, el euro cotizó a 1,59 dólares canadienses, lo que representa una disminución del -0,32% respecto al precio de 1,6 dólares canadienses en la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del -0,49%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del -1,56%.

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El euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, con una caída continua durante un día. Actualmente, la volatilidad se sitúa en 2,33%, por debajo de la volatilidad de referencia del 4,09%, lo que indica un escenario de estabilidad en el mercado cambiario.