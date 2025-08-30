Los 10 podcasts de Spotify en Argentina para engancharse este día

Spotify se ha convertido en una de las plataformas más importantes en el mundo debido a su amplio catálogo de música y podcast. (Infobae)

Semana a semana, Spotify da a conocer su lista con los podcast más populares en Argentina, con nuevos programas que salen, otros que entran y unos cuantos que se mantienen reflejando los cambios de la audiencia.

Este ranking se ha convertido en un buen termómetro de lo que interesa, entretiene o informa a las audiencias que consumen contenido en audio.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Top 10 de podcast más reproducidos en Spotify en Argentina

1. Veto y Fer, el podcast.

Veto y Fer en Casa Spotify vuelve con una segunda temporada de 12 episodios llenos de humor y reflexiones. Siete de ellos los comparten con mujeres que admiran, como Leticia Siciliani, Camila de Los Santos, Aldana Contrera, Nora Moseinco, Violeta Vázquez, Pata Liberati, Majo Riera y Adriana Ricca, quienes aportan sus hermosas miradas. Los temas van desde constelaciones familiares y los miedos, hasta frases célebres de la TV argentina, la no paternidad, la muerte y las amistades en el tiempo. Un podcast fresco y cercano, donde cada conversación invita a pensar con otros.

2. Universo Musical

He vivido varios lados de la música: como artista, como fan y como profesional. En este canal comparto desde historias hasta estrategias: todo lo que define el universo musical. ¡Bienvenidos! Hosted on Acast. See acast.comprivacy for more information.

3. La Cruda

A Migue Granados siempre le interesó molestar, pelear e indagar para llegar un poquito más lejos. En cada episodio Migue entrevista mano a mano, en una charla íntima y sincera, a distintas personalidades con historias de vida singulares. Una sola premisa: preguntar y discutir hasta la última vértebra; sacarnos las caretas para hablar de lo que nos pasa de verdad. La vida tiene una parte crudaY Migue no la deja de lado.

4. La Fórmula Podcast

"Bienvenido a La Fórmula. Cada semana, exploramos una amplia gama de temas que incluyen la superación personal, la gestión de las emociones, la productividad, las relaciones saludables y el éxito personal. Nuestros expertos invitados comparten sus conocimientos especializados y ofrecen herramientas prácticas que puedes aplicar en tu día a día para mejorar tu bienestar y alcanzar tus metas. Con historias inspiradoras y estrategias probadas, este podcast te guiará en un camino de crecimiento y transformación personal, ayudándote a vivir una vida más plena y satisfactoria en todos los aspectos."

5. Psicologia Al Desnudo | psi.mammoliti

La gestión emocional es la llave de acceso a una vida con sentido. ¡Y está en tus manos aprenderla! De la mano de la psicóloga clínica Marina Mammoliti nos sumergimos a bucear en las profundidades de la mente. Psicología al Desnudo es el pódcast de Psi Mammoliti, una plataforma de Psicología y Bienestar. Aquí encontrarás herramientas muy valiosas para mejorar tu día a día. ¿Nos acompañas? ¡Suscríbete gratis a nuestro newsletter y descubre un universo de contenido para tu bienestar en psimammoliti.com!

6. BARBANO EN HECHOS REALES

Relatos cautivadores en un estilo único, atrapante e intrigante sobre los hechos criminales más famosos de la historia argentina. Un espacio para cuestionar la moralidad, la justicia y la condición humana.

7. Aislados El Podcast

Un podcast en donde Lucas Lauriente, Lucho Mellera, Nicolas De Tracy y Nanutria van a decir muchas palabras juntas para que a ustedes les cause risas.

8. Anécdotas - Nicolás De Tracy

En este programa Nicolás de Tracy junto a Cristian Condomí, Juampi Carbonetti y Conrado Ares relatan las más increíbles anécdotas enviadas por la gente, para la gente. nicolasdetracy; criscondomi; juampicarbonetti; conr.ado ;

9. Perros de la Calle

Andy Kusnetzoff, Sofi Martínez y Harry Salvarrey en Urbana Play 104.3 FM.

10. Financiero, Monetario e Irreverente

El podcast de Leandro Ziccarelli sobre finanzas, economía y otras yerbas. Ponete cómodo porque te voy a hacer enojar y, sin que lo notes, vas a haber aprendido algo de finanzas o economía. FMIpodcast es auspiciado por los amigos de Hausler, Roku, BST, MEGAQM y Calipso. () Las opiniones vertidas en el programa son a título personal del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de nuestros sponsors, ni de ningún integrante de dichas empresas.

Podcasting hispano, un fenómeno en plena expansión

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la revista Forbes, el español avanza con rapidez hacia convertirse en el segundo idioma universal dentro del mundo del podcast, lo que representa una oportunidad que tanto marcas como creadores de contenido no deberían pasar por alto.

En el mercado estadounidense, los latinos concentran un poder adquisitivo estimado en 1.9 billones de dólares y según Gabriel Soto, director sénior de investigación de Edison Research, las empresas que invierten en contenidos dirigidos a esta audiencia ya están capitalizando beneficios concretos, mientras que quienes no lo hacen comienzan a perder competitividad.

En este contexto de expansión global, Argentina se destaca como un mercado emergente con alto potencial de crecimiento, pues un estudio reciente de eMarketer estima que el consumo de podcasts en el país aumentará un 17.9% para el año 2025, superando las tasas proyectadas para Norteamérica y Europa.

Por su parte, empresas líderes en servicios multimedia como Spotify han adoptado una postura proactiva frente a este fenómeno y, en tan solo un lustro, el segmento de podcasts ha pasado de ser considerado “importante” a volverse “decisivo”, tal como señala Francisco Zazzu, Head of Media de Vernon Creative Bureau, en declaraciones al portal web de Editorial Dossier.

La compañía sueca no solo distribuye contenidos, como hacen múltiples plataformas, sino que también ha profundizado en la producción original, consolidando así su presencia en toda la cadena de valor del audio digital.