Nacho Ambriz deja de ser técnico del Santos Laguna; presentó su renuncia

Nacho Ambriz renunció a Santos Laguna Crédito: X/@ClubSantos

La era de Alejandro Irarragorri Kalb al frente del club Santos enfrenta su primer cambio, una vez que terminó la ronda general del Apertura 2024 de la Liga MX, Ignacio Nacho Ambriz pidió su salida, ya no seguirá al frente del equipo como director técnico.

Este 11 de noviembre trascendió el reporte de que Nacho Ambriz renunció a su cargo con los Guerreros, luego de terminar en el último lugar de la tabla de posiciones del campeonato, el técnico mexicano ya no quiso ser parte del proyecto de los Laguneros.

A falta del anuncio oficial, diversos reportes indican que Santos iniciará la búsqueda de un nuevo entrenador para la temporada 2025. Aleco Irarragorri, director deportivo de Santos, tendrá que buscar el nuevo perfil que cubra la baja del entrenador de 59 años.

Según con el reporte del periodista César Luis Merló, el mexicano fue quien pidió su salida en cuanto terminó el juego contra Querétaro de la Jornada 17 del Apertura 2024.

¿Por qué renunció Nacho Ambriz a Santos?

Santos iniciará la búsqueda de un nuevo entrenador para la temporada 2025 Credito:cuartoscuro

Los Laguneros concluyeron su participación en el Apertura 2024 con apenas 10 puntos, situación que los ubicó en el fondo de la tabla de posiciones. En todo el torneo apenas lograron dos triunfos, cuatro empates y 11 derrotas. Este resultado habría orillado a Nacho a pedir su salida de la institución.

Y es que, en toda su trayectoria como director técnico, no había registrado un desempeño tan bajo como lo vivió en la Comarca Lagunera, por lo que habría optado dejar su cargo y dar paso a que la nueva directiva busque otro entrenador.

Cabe resaltar que, en sus últimas conferencias de prensa como entrenador de Santos comentó que su intención era seguir con el equipo, pese a no alcanzar lugares de Plai-In y liguilla, tenía la idea de continuar con el equipo. Pero, en las últimas horas cambió de opinión, por lo que le habría notificado a Aleco Irarragorri su deseo de ya no ser parte de la institución.

El club Santos quedó en el último lugar de la tabla del Apertura 2024 (X @ClubSantos)

Nacho Ambriz llegó al club Santos el 12 de febrero de 2024, tras un exitoso paso con los Diablos del Toluca, firmó con los Guerreros. Pero, el ex entrenador del América no consolidó su proyecto, Santos vivió un negativo torneo, no solo por las derrotas y la falta de victorias, sino porque la afición dejó de acudir al estadio.

Los fanáticos abandonaron al equipo a mitad del torneo, en cada partido como locales las butacas lucían vacías. Por ello Grupo Orlegi nombró al hijo de Alejandro Irarragorri como su nuevo director deportivo.