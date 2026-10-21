Polémica en San Lázaro: exigen explicar quién autorizó premiación evangélica a alcaldes del PRI y PAN, cuestionan “blanqueamiento político”

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El Grupo de Amistad México-Palestina de la Cámara de Diputados rechazó que espacios del Poder Legislativo se utilicen para entregar reconocimientos a la Embajada de Israel y pidió aclarar quién organizó el acto y con qué criterios se autorizó el uso de las instalaciones de San Lázaro.

La postura se difundió mediante un pronunciamiento público de su presidente y un comunicado institucional de la LXVI Legislatura. El texto no precisa la fecha del acto ni quiénes recibieron los reconocimientos, datos que hasta el momento no han sido confirmados en el documento.

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Lo que planteó el grupo

@NarroJose

El legislador que preside el grupo afirmó que “la dignidad del pueblo palestino no puede quedar fuera de las puertas de San Lázaro”. Señaló que el acto ocurre mientras el pueblo palestino enfrenta, según sus palabras, devastación y desplazamiento forzado, y sostuvo que el prestigio del Legislativo no puede ponerse al servicio del “blanqueamiento político” de acciones del Gobierno israelí.

En su comunicado, el grupo planteó cuatro demandas:

Claridad y transparencia sobre la organización de los actos.

Conocer los criterios con los que se autorizó el uso de espacios legislativos.

Identificar las responsabilidades institucionales involucradas.

Que la Cámara actúe con congruencia con los principios constitucionales de la política exterior mexicana.

Principios de política exterior

El grupo recordó tres principios de la política exterior mexicana: la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de controversias y el respeto, protección y promoción de los derechos humanos. Con base en ellos, afirmó que ningún reconocimiento “borra el sufrimiento de Palestina”.

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El documento sostiene que la solidaridad debe traducirse en acciones políticas concretas, entre ellas justicia, el fin de la ocupación y el reconocimiento efectivo del Estado palestino. Cierra con la consigna “¡Viva Palestina, pero viva Palestina libre!”.

Gaza, la CPI y la postura de la presidenta

La declaración de Claudia Sheinbaum sobre el conflicto en Gaza se produce en un momento en que el debate sobre el uso del término 'genocidio' enfrenta a organismos internacionales con el gobierno israelí y sus aliados

El pronunciamiento se inscribe en un debate internacional abierto. El 21 de noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por su presunta implicación en crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza. La oficina de Netanyahu rechazó las acusaciones y calificó la decisión de “antisemita”, y el gobierno israelí notificó que apelaría.

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En México, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo el 22 de septiembre de 2025 que la posición del país, en línea con la comunidad internacional, es que pare el genocidio en Gaza, además del reconocimiento de los Estados de Israel y Palestina y reiteró ese rechazo en una conferencia posterior.

En septiembre de 2025, Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal reconocieron al Estado palestino; en marzo de ese año, México recibió las cartas credenciales de la embajadora palestina, Nadya Rasheed.

La exigencia de romper relaciones con Israel

El mensaje señala que el diálogo auténtico solo es posible al garantizar los derechos del pueblo palestino y rechaza normalizar la injusticia o relegar la responsabilidad internacional que corresponde en ese contexto. REUTERS/Pablo Sanhueza TPX IMAGES OF THE DAY

Organizaciones como la Coordinadora de Sindicatos Mexicanos por Palestina han exigido al Gobierno federal romper relaciones diplomáticas, comerciales, militares y culturales con Israel. Sheinbaum ha respondido que su administración busca la paz por la vía del diálogo, y no se encontró un anuncio de ruptura en las fuentes consultadas.

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En la Cámara, la discusión tiene antecedentes. En 2023, la visita de la embajadora israelí generó protestas de la bancada del PT, y en octubre de 2025 legisladores de Morena y del PT pidieron que no se instalara el Grupo de Amistad México-Israel. En julio de 2026, la Cámara inauguró una muestra fotográfica por los 70 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.

¿Qué sigue?

Hasta el momento, el pronunciamiento no incluye respuesta de las instancias que organizaron o autorizaron el acto ni detalla si el grupo presentará un exhorto, un punto de acuerdo u otra vía formal. El grupo insiste en que la Cámara explique su decisión y que el uso de sus espacios sea coherente con los principios constitucionales de la política exterior.

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