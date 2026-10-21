Desfile de Día de Muertos 2026 en CDMX: ruta oficial, fecha, horario y mejores puntos para verlo sin tumultos

El Gran Desfile de Día de Muertos 2026 se realiza el sábado 31 de octubre a las 14:00 horas en la CDMX. REUTERS/Luis Cortes

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El Gran Desfile de Día de Muertos 2026 en CDMX tendrá lugar el sábado 31 de octubre a partir de las 14:00 horas, con un recorrido que inicia en la Glorieta de la Diana Cazadora, avanza por Paseo de la Reforma y avenida Juárez, y concluye en el Zócalo capitalino, según confirmó el Gobierno de la Ciudad de México.

El acceso es gratuito y abierto a cualquier persona que quiera presenciar el paso de carros alegóricos, bandas musicales y figuras monumentales a lo largo de ocho kilómetros de recorrido.

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La ruta oficial conecta Reforma con el Centro Histórico en un trayecto de cuatro horas y media

El recorrido arranca en la Glorieta de la Diana Cazadora, sobre Paseo de la Reforma, y avanza hacia el Ángel de la Independencia y la Glorieta de la Palma.

Desde ahí, los contingentes giran hacia avenida Juárez, cruzan la Alameda Central y toman la calle 5 de Mayo hasta llegar a la Plaza de la Constitución.

El recorrido del desfile abarca ocho kilómetros entre la Diana Cazadora y el Zócalo capitalino. (Gobierno de México)

El acceso es gratuito y la duración estimada del desfile es de cuatro horas y media, por lo que el cierre se calcula entre las 18:30 y las 19:00 horas.

En la edición de 2025, el recorrido completo tomó incluso más tiempo: los últimos contingentes salieron del punto de partida a las 16:39 horas y el cierre se registró pasadas las 18:30, de acuerdo con el boletín oficial de esa jornada.

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El desfile reunirá carros alegóricos, mojigangas y homenajes a figuras de la cultura mexicana

El espectáculo incluirá bandas de música, danzantes, mojigangas y decenas de carros alegóricos de gran formato.

Entre las piezas confirmadas destacan homenajes a Juan Gabriel y a Emilio “El Indio” Fernández, además de una representación de la Reina Roja de Palenque y vehículos decorados con temática de lucha libre mexicana.

El acceso al desfile es gratuito. (Gobierno de la Ciudad de México)

La edición 2026 suma un contingente especial de UNICEF, un elemento no presente en años anteriores.

El desfile cerrará frente al Zócalo, donde permanece instalada la Ofrenda Monumental de Día de Muertos como parte de las actividades que se extienden hasta el 2 de noviembre.

Las vialidades alternas incluyen Circuito Interior y Eje 1 Oriente

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) no ha publicado todavía el operativo definitivo de cierres y reaperturas para 2026.

Para quienes circulen en automóvil, las autoridades capitalinas recomiendan evitar el tramo cerrado y tomar rutas alternativas como José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Oriente, Eje 1 Norte, Circuito Interior y avenida Chapultepec.

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La edición 2025 del desfile reunió a un millón 450,000 asistentes, según cifras del Gobierno capitalino. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Estas fueron también las vías alternas utilizadas en la edición 2025.

El calendario oficial por lo general se difunde entre uno y dos días antes del evento a través de las cuentas oficiales de la dependencia.

Los mejores puntos para ver el desfile sin tumultos, según la experiencia de ediciones anteriores

No existe todavía una recomendación oficial de la Secretaria de Seguridad Ciudadana enfocada específicamente en ese punto para la edición 2026.

Sin embargo, el patrón de comportamiento del público en años anteriores permite identificar tramos con menor concentración de gente.

El Zócalo es el punto de mayor concentración de público en todas las ediciones registradas. Foto de referencia del Gran Desfile de 2025. REUTERS/Luis Cortes

El punto de salida, cerca de Chapultepec, suele tener menos público porque los asistentes llegan antes de que el desfile alcance su máximo despliegue.

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El tramo de Reforma entre la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia concentra buena parte del público, pero todavía permite cierta movilidad en comparación con los tramos finales.

La zona del Ángel de la Independencia y la Glorieta de las Mujeres que Luchan son puntos intermedios donde el ambiente se vuelve más animado, aunque la afluencia empieza a crecer.

El tramo entre la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia concentra buena parte del público, con cierta movilidad. REUTERS/Luis Cortes

El tramo cercano a Bellas Artes, en avenida Juárez, ofrece una vista con el Palacio como fondo y concentra menos gente que el cierre del recorrido.

El Zócalo es, de forma consistente en todas las ediciones, el punto de mayor concentración, porque ahí finaliza el desfile y porque además alberga la Ofrenda Monumental.

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Quienes buscan evitar tumultos deberían descartar ese punto como lugar de observación y optar por tramos intermedios de Reforma o el cruce con avenida Juárez.

El antecedente de 2025 anticipa qué estaciones de Metro y Metrobús podrían verse afectadas

Aunque el operativo de este año está pendiente, el precedente inmediato ofrece una referencia concreta.

En la edición de 2025, el Metrobús cerró estaciones completas en cuatro líneas: Hamburgo, Reforma y Buenavista en la Línea 1; Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas en la Línea 3; el tramo de Buenavista a Bellas Artes y a Amajac en la Línea 4, y de Campo Marte a Hidalgo en la Línea 7.

La Línea 3 del Metrobús cerró las estaciones Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas en la edición anterior. Crédito: Cuartoscuro.

El Metro, por su parte, únicamente cerró la estación Zócalo-Tenochtitlán de la Línea 2.

Como alternativas para llegar al Centro Histórico, la prensa capitalina recomendó entonces las estaciones Allende y Pino Suárez, de la misma línea, además de San Juan de Letrán y Bellas Artes, de la Línea 8.

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