México

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 19 de octubre

El dólar ha registrado una caída respecto a la jornada anterior

Consulta en cuánto cerró el precio del dólar en la cotización de cierre del tipo de cambio en México este lunes 19 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Consulta en cuánto cerró el precio del dólar en la cotización de cierre del tipo de cambio en México este lunes 19 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 18,44 pesos mexicanos, registrando una disminución del 0,31% respecto al cierre previo de 18,49 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance del 0,95%, mientras que en términos interanuales, su variación se sitúa en un modesto 0,06%.

PUBLICIDAD

El tipo de cambio del dólar estadounidense a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua. La volatilidad actual se sitúa en 9,02%, superando la volatilidad de referencia del 7,95%, lo que indica un entorno de inestabilidad en el mercado cambiario.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano. Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

PUBLICIDAD

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

Precio del dólar en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 19 de octubre?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 19 de octubre?

Rupturas internas en Los Chapitos: las siete células que habrían cambiado de bando en la guerra del Cártel de Sinaloa

Las deserciones responderían a disputas por el negocio del fentanilo, pérdidas territoriales y desacuerdos con las alianzas de la facción, de acuerdo con el especialista en seguridad Víctor Manuel Sánchez Valdés

Rupturas internas en Los Chapitos: las siete células que habrían cambiado de bando en la guerra del Cártel de Sinaloa

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

CNDH exige esclarecer el papel de “infiltrados” en las protestas de Guadalajara: acusa falta de cooperación de la CEDHJ

La segunda movilización reúne a 9 mil 500 asistentes en Guadalajara y registra afectaciones en vehículos y comercios

CNDH exige esclarecer el papel de “infiltrados” en las protestas de Guadalajara: acusa falta de cooperación de la CEDHJ

Canelo explica cómo es entrenar con Oleksandr Usyk y por qué decidió hacer campamento ahí: “Nos llevamos bien”

El boxeador tapatío entrena con integrantes del equipo de Oleksandr Usyk, con quien mantiene una relación de amistad desde hace tiempo

Canelo explica cómo es entrenar con Oleksandr Usyk y por qué decidió hacer campamento ahí: “Nos llevamos bien”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Por robo de 7 coches de alta gama en la colonia Anzures: caen tres personas y recuperan cinco vehículos en Edomex

Por robo de 7 coches de alta gama en la colonia Anzures: caen tres personas y recuperan cinco vehículos en Edomex

Rupturas internas en Los Chapitos: las siete células que habrían cambiado de bando en la guerra del Cártel de Sinaloa

Reportan que fuerzas federales catearon casas de Blanca Merari Tziu, alcaldesa morenista de Puerto Morelos en Quintana Roo

De la estética “Buchona” a la comunidad LGBT: Emma Coronel y la simbología de su famosa corona

Exfiscal de Chihuahua tiene otras indagatorias ajenas al caso CIA: Fiscalía no ve pruebas contra Maru Campos como posible responsable

ENTRETENIMIENTO

Así fue el histórico concierto de Alfredito Olivas en Cabo San Lucas: reunió a más de 90 mil personas

Así fue el histórico concierto de Alfredito Olivas en Cabo San Lucas: reunió a más de 90 mil personas

Aarón Mercury reacciona al arresto de Naim Darrechi en España y lo llama “showcito” en medio de su pelea

Precios de los boletos para el Palenque de Culiacán 2026: fecha de inicio de venta, edad mínima y dónde comprarlos

Tengo 30 años, no fumo y hago ejercicio: ¿Por qué igual debo cuidarme del cáncer de mama?

Laura Bozzo sufre choque séptico y si estaría intubada: estudio médico expone su delicado estado de salud

DEPORTES

Canelo explica cómo es entrenar con Oleksandr Usyk y por qué decidió hacer campamento ahí: “Nos llevamos bien”

Canelo explica cómo es entrenar con Oleksandr Usyk y por qué decidió hacer campamento ahí: “Nos llevamos bien”

Chivas vs Necaxa EN VIVO: dónde, cómo y a qué hora ver el partido de la jornada 13

¿Cuándo es el siguiente partido de México tras perder ante España en su debut del Mundial Femenil Sub 17?

Así fue la desgarradora lesión de Karen Luna que la hizo salir llorando del partido ante Pachuca

¿Gilberto Mora al Liverpool? La joya mexicana responde a aficionados ingleses