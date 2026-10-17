México

Youtubers que llamaron “bandidos” a alumnos del Conalep son retados a medir habilidades: “¿Jalan?"

Conductores del podcast Los Parrilleros Mamones generaron polémica al asociar a los alumnos de esta institución con delincuencia y embarazos adolescentes

Dos estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) de Nuevo León responden mediante un video a comentarios emitidos en un podcast.

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Dos estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) de Nuevo León respondieron a las burlas de los conductores del podcast Los Parrilleros Mamones, quienes asociaron a los alumnos de esta institución con delincuencia y embarazos adolescentes.

Lejos de responder con insultos, Ximena e Ismael publicaron un video en el que exhibieron sus conocimientos en mecánica automotriz y electrónica. Además, retaron a los creadores de contenido, identificados como Éder y Charlie, a visitar sus talleres para comprobar lo que aprenden durante su formación académica.

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¿Qué dijeron Los Parrilleros Mamones sobre los estudiantes del Conalep?

La controversia surgió después de que se difundiera un fragmento del podcast Los Parrilleros MX, cuyos conductores hicieron comentarios despectivos sobre quienes estudian en el Conalep.

“El Conalep eres un pinche bandidazo, güey. Estás a nada de embarazar a una compañerita del Conalep”, expresó uno de los participantes.

La declaración provocó críticas en redes sociales por reproducir estereotipos sobre delincuencia, sexualidad y embarazos adolescentes entre los jóvenes de esta institución.

El video llegó hasta alumnos de Nuevo León, quienes decidieron confrontar a los influencers mostrando las actividades que realizan diariamente en sus planteles.

Tres hombres sentados frente a una mesa con micrófonos, latas de refresco y teléfonos móviles ante una pared oscura
Los Parrilleros Mamones fueron blanco de críticas en redes sociales. (YouTube)

Alumnos del Conalep exhiben sus habilidades y retan a los youtubers

Ximena, de 18 años, estudia Mantenimiento Automotriz, mientras que Ismael cursa Mantenimiento en Sistemas Electrónicos.

“Así que los de Conalep somos unos bandidos y embarazadas”, expresó Ximena al iniciar su respuesta.

La estudiante relató que, mientras los conductores grababan su podcast, ella ya se encontraba trabajando en el taller.

“Mientras ustedes grababan su video, yo estaba en el taller a las 7 de la mañana con las manos llenas de grasa, haciéndole la afinación a un carro, anillándolo y haciendo el purgado de llantas”, explicó.

Ismael describió algunas de las habilidades que desarrolla durante su formación: programación con Arduino y controladores lógicos programables (PLC), instalaciones eléctricas residenciales e industriales y mantenimiento de equipos electrónicos.

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“¿Ustedes a mi edad ya sabían hacer ese tipo de cosas?”, preguntó a los conductores.

Los jóvenes cerraron su intervención con una invitación a conocer el plantel y participar en actividades técnicas. “Así que sí, somos bandidos, pero bandidos de jale”, afirmó Ismael.

Ximena propuso a Éder y Charlie aprender a rectificar discos de freno y después compartir una carne asada. “Para que conozcan a los bandidos. ¿Jalan?”, lanzó.

“No es humor, es discriminación”: la respuesta que se volvió viral

Además de exhibir sus conocimientos, los estudiantes cuestionaron las consecuencias que pueden tener los prejuicios cuando buscan empleo.

Ximena explicó que un empleador podría formarse una opinión negativa sobre ella antes de revisar sus habilidades profesionales.

“Antes de que vean lo que sé hacer, ya me pueden haber etiquetado como la del meme, como la bandida, como la embarazada”, señaló.

“Eso ya no es humor”, añadió la estudiante. “Es discriminación”, respondió Ismael.

Franco Escamilla, un hombre con barba de chivo, gafas y auriculares negros, mira directamente a la cámara. Un micrófono Shure está en primer plano y una cámara Canon desenfocada se ve al fondo
En 2021, Franco Escamilla se disculpó con alumnos del Conalep por minimizarlos en su comedia. Creativo: YouTube)

Las declaraciones recordaron una controversia anterior protagonizada por el comediante Franco Escamilla, quien durante años utilizó al Conalep como referencia en sus rutinas.

En un video difundido por la institución durante la pandemia de COVID-19, Escamilla explicó que eligió al Conalep porque necesitaba una escuela reconocida nacionalmente para que sus chistes fueran comprendidos.

La nueva polémica terminó con un desafío directo: Ximena e Ismael invitaron a Los Parrilleros Mamones a dejar el estudio de grabación y entrar a los talleres del Conalep para medir sus conocimientos frente a los estudiantes a quienes ridiculizaron.

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