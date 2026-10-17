México

Sorteo Especial 317: Resultados viernes 16 de octubre del 2026 de la Lotería Nacional

El plazo para cobrar el premio es de 60 días a partir de la fecha en que se anuncian los resultados para quienes hayan adquirido uno de los cachitos ganadores

Créditos: Lotería Nacional
Créditos: Lotería Nacional
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El Sorteo Especial 317 de la Lotería Nacional, entregará un premio mayor de 27 millones de pesos. El evento es transmitido en vivo desde el Teatro Lotería Nacional en la Ciudad de México.

Las ediciones de este concurso, considerado entre los más emblemáticos y con mayor arraigo en México, acostumbran coincidir con momentos destacados o conmemoraciones relevantes durante el calendario anual.

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Este cachito de lotería rinde homenaje al talento científico público mexicano y al proyecto Olinia, una iniciativa del Gobierno de México impulsada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) para diseñar y desarrollar vehículos eléctricos propios.

La emisión de este billete reconoce de forma especial el logro colectivo de más de 70 especialistas del Tecnológico Nacional de México, el Instituto Politécnico Nacional, la UNAM y diversas universidades estatales, simbolizando la capacidad del país para crear tecnología nacional adaptada a sus necesidades de movilidad.

Para jugar y ganar, solo tienes que seguir los pasos

Resultados del Sorteo Especial del 16 de octubre de 2026

Los resultados se actualizarán a medida que se anuncien los números ganadores del Sorteo Especial 317 que se lleva a cabo este viernes 16 de octubre desde el Teatro Lotería Nacional en la Ciudad de México.

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  • Premio mayor de 27 millones de pesos:
  • Premio de 3 millones de pesos:
  • Premio de 400 mil pesos:
  • Premio de 400 mil pesos:
  • Premio de 400 mil pesos:
  • Premio de 400 mil pesos:
  • Premio de 200 mil pesos:
  • Premio de 200 mil pesos:
  • Premio de 200 mil pesos:
  • Premio de 200 mil pesos:
  • Premio de 127 mil pesos:
  • Premio de 127 mil pesos:
  • Premio de 127 mil pesos:
  • Premio de 127 mil pesos:
  • Premio de 127 mil pesos:
  • Premio de 127 mil pesos:
  • Premio de 127 mil pesos:
  • Premio de 127 mil pesos:
  • Premio de 127 mil pesos:
  • Premio de 127 mil pesos:

Reintegros:

¿Cómo funciona el Sorteo Especial?

El Sorteo Especial de la Lotería Nacional de México es un evento mensual conmemorativo, donde el premio mayor asciende a 27 millones de pesos (en esta ocasión a 54 millones de pesos), para ello se emiten 60,000 billetes numerados del 00001 al 60,000, divididos en 4 series (cada serie contiene 30,000 billetes).

Cada billete se vende en cachitos (fracciones): típicamente en 20 cachitos por billete, pero puedes comprar series completas o fracciones individuales.

En esta ocasión , un cachito cuesta 60 pesos, y una serie completa se vende en 1200 pesos. Puedes adquirirlos en expendios autorizados, en línea a través de miloteria.mx o con vendedores oficiales.

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

Resultados de la Lotería Nacional. (Lotería Nacional)
Resultados de la Lotería Nacional.

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

Dónde cobrar:

Premios menores de hasta 10 mil pesos En expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.

Los recursos de la Lotería Nacional

Sorteos de la Loteria Nacional
(Cuartoscuro)

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para el gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

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