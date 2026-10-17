México

Sismo de 4.3 de magnitud se registra en Guerrero

El temblor se produjo a las 03:36 horas, a una distancia de 6 km de Zihuatanejo y tuvo una profundidad de 28.5 km

El sismo fue detectado por el Servicio Sismológico Nacional. (Infobae)
El sismo fue detectado por el Servicio Sismológico Nacional. (Infobae)
Guardar

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de 4.3 de magnitud en el municipio de Zihuatanejo ubicado en Guerrero.

De acuerdo con la información oficial preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 03:36 horas de este 17 de octubre a 6 km al suroeste del municipio y tuvo una profundidad de 28.5 km.

PUBLICIDAD

La zona exacta donde ocurrió el movimiento sísmico se ubica en las coordenadas 17.602 grados de latitud y -101.588 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por temblor registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información divulgada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

Asimismo es importante precisar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita conocer cuándo ocurrirá un movimiento telúrico, aclara el SSN.

PUBLICIDAD

México se encuentra en un contexto tectónico en el cual se registran decenas de sismos a diario, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE)
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE)

Ante una actividad sísmica significativa, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) aconseja no caer en rumores, ni noticias falsas y solo informarse en fuentes oficiales, como las autoridades de Protección Civil, tanto locales y estatales, así como federales.

Tras un sismo, revisa tu casa en búsqueda de posibles daños, utiliza tu celular solo en caso de emergencia, no enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay alguna fuga de gas y recuerda que se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante permanecer alerta.

También puedes seguir las siguientes medidas antes de un sismo: prepara un plan de protección civil, participa en simulacros de evacuación, identifica las zonas de seguridad en casa, escuela o lugar de trabajo y prepara una mochila de emergencia.

Durante un movimiento telúrico conserva la calma y quédate en runa zona de seguridad, aléjate de objetos que puedan caer; si estás en un transporte, estaciónate y aléjate de edificios, árboles y postes; y si te encuentras en la costa, aléjate de la playa y refúgiate en zonas altas.

(Jovani Pérez/Infobae)
(Jovani Pérez/Infobae)

¿Qué hacer en caso de sismo?

En muchas ocasiones, cuando ocurre un movimiento sísmico, es común que se lance la pregunta de ¿por qué no sonó la alerta sísmica? Es decir, ese sonido que advierte que se viene un movimiento telúrico lo que en muchas ocasiones da tiempo a la ciudadanía de resguardarse en un lugar seguro.

No siempre que ocurra un temblor se activa la alerta sísmica, sino que depende de varios factores.

Su funcionamiento depende de una red de sensores que, al detectar un sismo fuerte, emite una señal que utiliza ondas de radio, para alertar a las ciudades que tienen esta cobertura, con un tiempo variable de anticipación.

Son 96 los sensores de la alerta sísmica instalados desde Bahía de Banderas, en Jalisco, hasta el Istmo de Tehuantepec, incluyendo la región del Alto Balsas, en Guerrero, el sur de Puebla, así como el centro y norte de Oaxaca.

La cobertura de la alerta sísmica llega a ocho ciudades del país: Guadalajara, en Jalisco; Acapulco y Chilpancingo, en Guerrero; Morelia, en Michoacán, así como la ciudades capitales de Puebla, Colima, Oaxaca y, evidentemente, la Ciudad de México.

Es muy importante tener presente que si un temblor ocurre fuera de la zona de cobertura, el sistema no alertará. También que si el sismo sucede con epicentro cercano a alguna de las ciudades consideradas, el aviso podría llegar igual que las ondas sísmicas.

Es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, (Cires) la institución que opera la Alerta Sísmica.

Movimientos sísmicos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

Sismo en MéxicoSismo en México hoymexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cruz Azul femenil cesa a Raúl Gutiérrez tras participar en festejo del América

La decisión se produce después de la polémica por la participación de Gutiérrez en el aniversario del acérrimo rival

Cruz Azul femenil cesa a Raúl Gutiérrez tras participar en festejo del América

La Granja VIP anuncia sanciones por violencia verbal en medio de acusaciones de supuesto fraude

Un video difundido en X generó cuestionamientos por la salvación de Azalia Ojeda y colocó el hashtag #LaGranjaFraude como tendencia número uno en México

La Granja VIP anuncia sanciones por violencia verbal en medio de acusaciones de supuesto fraude

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy sábado 17 de octubre: Trudy y frente frío 2 provocarán lluvias torrenciales

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy sábado 17 de octubre: Trudy y frente frío 2 provocarán lluvias torrenciales

Condenan a 158 años de prisión a ‘El Kekas’ y sus cómplices por asesinato de surfistas en Ensenada

El asesinato de los australianos Jake y Callum Robinson y del estadounidense Jack Carter Rhoad, ocurrió en abril de 2024

Condenan a 158 años de prisión a ‘El Kekas’ y sus cómplices por asesinato de surfistas en Ensenada

La SCJN cambia la asignación de expedientes: así funcionará el nuevo sistema automatizado

Con la automatización del reparto de expedientes, la SCJN modifica tres procesos centrales de su operación

La SCJN cambia la asignación de expedientes: así funcionará el nuevo sistema automatizado
MÁS NOTICIAS

NARCO

Condenan a 158 años de prisión a ‘El Kekas’ y sus cómplices por asesinato de surfistas en Ensenada

Condenan a 158 años de prisión a ‘El Kekas’ y sus cómplices por asesinato de surfistas en Ensenada

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de octubre: capturan a grupo que surtía armas a Los Chapitos

Detienen a dos extorsionadores de “Los Cromos” por el ataque armado contra la vivienda de la diseñadora Elvis Guerra

Caso de la familia LeBarón: posponen hasta marzo de 2027 audiencia contra “El Janos”, miembro de La Línea

Detienen en Zapopan al “Ingeniero”, integrante del CJNG señalado por construir túneles hacia EEUU bajo las órdenes de “El 03″

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP anuncia sanciones por violencia verbal en medio de acusaciones de supuesto fraude

La Granja VIP anuncia sanciones por violencia verbal en medio de acusaciones de supuesto fraude

Acusan censura en el Tiny Desk de los Tigres del Norte: se habría cortado el inicio de la presentación por mensaje a migrantes

“La venganza del Charro Negro” promete el momento más conmovedor de toda la saga de Las Leyendas, adelantan sus protagonistas

Dictan medidas de protección para Michelle Vieth y limitan el contacto con Héctor Soberón

Michelle Salas presume lujoso vestido de su bisabuela Silvia Pinal y fotos inéditas de su boda en Madrid

DEPORTES

Cruz Azul femenil cesa a Raúl Gutiérrez tras participar en festejo del América

Cruz Azul femenil cesa a Raúl Gutiérrez tras participar en festejo del América

Benjamín Gil busca el perdón de la afición de los Diablos Rojos del México: “Si ofendí a alguien, pido disculpas”

Armando “Toro” Reséndiz sustituye de última hora a Jermall Charlo para enfrentar a Koen Mazoudier en Las Vegas

Cota o Malagón: Guillermo Almada ya habría decidido al titular del América para el resto del Apertura 2026

Televisora mexicana confirma transmisión de Canelo vs Mbilli: cuándo y dónde ver la pelea de manera gratuita