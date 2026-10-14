México

El SAT abre nuevos módulos en colaboración con el ISSSTE: dónde están y qué trámites se pueden realizar en ellos

La capital cuenta con cuatro Administraciones Desconcentradas y cinco Módulos de Servicios Tributarios; el directorio en sat.gob.mx permite buscar por código postal para ubicar la sede más próxima

Una mujer con un escáner de mano, un mapa circular de América, una calculadora, monedas doradas y una carpeta de portapapeles con un documento.
El anuncio lo realizó la cuenta oficial @SATMX, que detalló la dirección exacta y los trámites disponibles en la nueva sede. El organismo atribuyó la apertura a una “colaboración interinstitucional” con el ISSSTE. (Composición SAT/Instagram/Infobae)
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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció la apertura de un nuevo Módulo de Servicios Tributarios (MST) en la Ciudad de México, ubicado sobre avenida Vasco de Quiroga, en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Con esta sede, la red nacional de atención a contribuyentes alcanza 172 oficinas en todo el país.

El anuncio lo realizó la cuenta oficial @SATMX, que detalló la dirección exacta y los trámites disponibles en la nueva sede. El organismo atribuyó la apertura a una “colaboración interinstitucional” con el ISSSTE.

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SAT/Instagram módulos ISSSTE

Dónde está el nuevo módulo

El nuevo MST se ubica en avenida Vasco de Quiroga 3800, sótano 1, local 1003, colonia Lomas de Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Con esta apertura, Cuajimalpa se suma como la octava alcaldía de la capital con presencia fija del SAT, luego de Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Iztacalco, Xochimilco, Benito Juárez, Coyoacán e Iztapalapa.

La nueva sede concentra los servicios presenciales más solicitados por los contribuyentes de la zona poniente de la capital, en una región con alta concentración de oficinas corporativas y actividad económica.

Trámites que podrás realizar en el nuevo módulo

Según el comunicado de @SATMX, el módulo de Vasco de Quiroga ofrece los siguientes servicios:

Inscripción al RFC para personas físicas

Generación de e.firma para personas físicas

Obtención de constancias (Constancia de Situación Fiscal)

Actualización de datos en el Registro Federal de Contribuyentes

Acceso a servicios de SAT ID

Uso de salas de internet para autoservicio

Estos son los mismos trámites que el SAT habilitó en abril en los módulos de SuperISSSTE Zaragoza y Culhuacán: inscripción al RFC, gestión y renovación de e.firma, actualización de datos y entrega de Constancia de Situación Fiscal, de acuerdo con el comunicado difundido en ese momento.

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El mismo programa que trajo dos módulos en abril

La apertura en Cuajimalpa no es un hecho aislado. Corresponde al mismo esquema de expansión que el SAT utilizó en abril de 2026, cuando inauguró dos módulos en la capital en colaboración con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El 6 de abril entraron en operación el MST SuperISSSTE Zaragoza, en Calzada Ignacio Zaragoza 1711, colonia Tepalcates, alcaldía Iztapalapa, y el MST SuperISSSTE Culhuacán, en avenida Santa Ana esquina Canal Nacional, colonia San Francisco Culhuacán, alcaldía Coyoacán. Ambos se instalaron dentro de tiendas de la cadena SUPERISSSTE. Ese mismo día abrió un tercer módulo en Zacapu, Michoacán, con apoyo del gobierno municipal.

Con esas tres aperturas, el SAT había llegado a 169 oficinas en el país. El módulo de Cuajimalpa eleva la cifra a 172, lo que confirma que la expansión continuó en los meses posteriores.

El Plan Maestro 2026 como marco de la expansión

El SAT recibe las declaraciones anuales por todo el mes de abril.
Durante la ceremonia de inauguración del módulo en SuperISSSTE Zaragoza, autoridades del ISSSTE adelantaron la posibilidad de abrir más oficinas del SAT en otras sucursales de la cadena VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO

Las aperturas de abril se enmarcaron en el Plan Maestro 2026, una política del SAT que impulsa la instalación de módulos en comunidades con crecimiento poblacional y económico, con el objetivo declarado de reducir desplazamientos y acercar los servicios tributarios a la ciudadanía.

Durante la ceremonia de inauguración del módulo en SuperISSSTE Zaragoza, autoridades del ISSSTE adelantaron la posibilidad de abrir más oficinas del SAT en otras sucursales de la cadena, ubicadas en distintos estados del país.

Mapa completo de oficinas del SAT en la capital

Con el módulo de Cuajimalpa, la Ciudad de México cuenta con nueve sedes fijas del SAT: cuatro Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente (ADSC) y cinco Módulos de Servicios Tributarios (MST).

Las ADSC son las oficinas principales en cada zona y resuelven prácticamente cualquier trámite, incluidos los menos frecuentes:

ADSC Distrito Federal 1 Norte: Bahía de Santa Bárbara núm. 23, planta baja, colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.

ADSC Distrito Federal 2 Centro: avenida Paseo de la Reforma Norte núm. 10, piso 2, Edificio Torre Caballito, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

ADSC Distrito Federal 3 Oriente: Viaducto Río de la Piedad núm. 507, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

ADSC Distrito Federal 4 Sur: avenida San Lorenzo núm. 104, colonia San Lorenzo La Cebada, alcaldía Xochimilco.

Los MST son oficinas de menor tamaño que concentran los trámites más solicitados: e.firma, RFC, contraseña y constancias:

MST Del Valle: Félix Cuevas núm. 301, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez.

MST Oasis: alcaldía Coyoacán.

MST SuperISSSTE Culhuacán: avenida Santa Ana esquina Canal Nacional, colonia San Francisco Culhuacán, alcaldía Coyoacán.

MST SuperISSSTE Zaragoza: Calzada Ignacio Zaragoza núm. 1711, colonia Tepalcates, alcaldía Iztapalapa.

MST Vasco de Quiroga: avenida Vasco de Quiroga 3800, sótano 1, local 1003, colonia Lomas de Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa de Morelos.

Cómo ubicar el módulo más cercano

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Ahí es posible buscar por estado, por nombre de oficina o módulo, o directamente por código postal, para obtener la dirección exacta y el horario de atención de la sede más próxima. (Imagen ilustrativa Infobae)

El SAT concentra la información de todas sus sedes en el Directorio Nacional de Módulos de Servicios Tributarios, disponible en el portal sat.gob.mx. Ahí es posible buscar por estado, por nombre de oficina o módulo, o directamente por código postal, para obtener la dirección exacta y el horario de atención de la sede más próxima.

Todas las oficinas de la capital comparten el mismo teléfono de atención nacional: 55 627 22 728 desde México, o (+52) 55 627 22 728 desde el extranjero. Ninguna de las sedes de la Ciudad de México cuenta con línea telefónica propia.

El horario general reportado en el directorio es de lunes a jueves de 8:30 a 16:00 horas, y los viernes de 8:30 a 15:00 horas, aunque se recomienda confirmar el horario exacto de cada sede al momento de agendar la cita.

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