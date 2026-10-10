México

Venden toallas de Omar García Harfuch sin camisa y Alessandra Rojo de la Vega en bikini en CDMX

Los artículos se ofrecen en puestos ambulantes de la alcaldía Cuauhtémoc

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Las imágenes de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, y de Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, llegaron a artículos de uso cotidiano que se comercializan en calles de la Ciudad de México.

En el caso de García Harfuch, cuya popularidad también se refleja en la atención que despierta su imagen fuera de sus actividades oficiales, se ofrecen toallas con una fotografía en la que aparece sin camisa y con una complexión física musculosa.

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A estos productos se suman toallas con la imagen de Rojo de la Vega, mientras que la venta de cobijas con fotografías de personajes públicos también forma parte de este tipo de mercancía que llama la atención de los transeúntes.

¿Cómo son las toallas de Omar García Harfuch y Alessandra Rojo de la Vega?

Las toallas sobresalen por las fotografías de sus protagonistas. La imagen de Omar García Harfuch lo muestra sin playera, mientras que la de Alessandra Rojo de la Vega la presenta en bikini.

Ambos diseños utilizan la imagen pública de los funcionarios como elemento central para distinguir los productos de otras mercancías que se comercializan en la vía pública.

En el caso del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), su aparición en una toalla con el torso descubierto contrasta con las fotografías institucionales asociadas con sus actividades al frente de la dependencia federal.

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Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, y Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, aparecen en imágenes utilizadas para comercializar toallas en puestos ambulantes de la CDMX
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, y Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, aparecen en imágenes utilizadas para comercializar toallas en puestos ambulantes de la CDMX

Por su parte, la imagen de la alcaldesa de Cuauhtémoc en bikini también se aparta de los retratos formales que suelen acompañar sus actividades como funcionaria capitalina.

Los artículos convierten las fotografías de ambos personajes en parte de una mercancía que circula fuera de los espacios gubernamentales y políticos. Su atractivo visual radica precisamente en la manera en que presentan a dos figuras públicas en contextos distintos a los de sus responsabilidades oficiales.

¿Dónde venden las toallas de García Harfuch y Rojo de la Vega?

Los productos se ofrecen en puestos ambulantes instalados en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, una demarcación que concentra una intensa actividad peatonal y comercial.

En esta zona de la capital es posible encontrar diferentes tipos de mercancías en establecimientos y puestos ubicados en la vía pública. Las toallas con las imágenes de García Harfuch y Rojo de la Vega se incorporan a esa oferta comercial con diseños que buscan distinguirse por las fotografías impresas.

De las imágenes institucionales a los productos de uso cotidiano

La presencia de personajes políticos en mercancías de consumo cotidiano permite observar cómo sus imágenes pueden trascender los espacios oficiales y aparecer en productos destinados a distintos públicos.

En este caso, las toallas utilizan fotografías de dos funcionarios conocidos por sus respectivos cargos: García Harfuch, responsable de la seguridad pública federal, y Rojo de la Vega, titular de la alcaldía Cuauhtémoc.

A diferencia de los materiales promocionales vinculados con campañas o actividades gubernamentales, estos artículos destacan por el tratamiento visual de sus protagonistas. Las imágenes seleccionadas no corresponden a los retratos formales que suelen acompañar comunicados, informes o actos públicos.

La combinación de figuras políticas con productos de uso cotidiano también muestra una forma de comercialización en la que la notoriedad de los personajes constituye uno de los principales elementos de diferenciación.

Así, las toallas de Omar García Harfuch sin camisa y Alessandra Rojo de la Vega en bikini se suman a las mercancías que pueden encontrarse en las calles de la capital, con diseños que trasladan las imágenes de ambos funcionarios del ámbito político a los espacios del comercio informal.

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