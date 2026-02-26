Pedirán CURP biométrica para realizar trámites en el IMSS

La CURP en México ahora incluye datos biométricos como huellas dactilares y reconocimiento facial para mayor seguridad e identidad digital. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implementará el uso obligatorio de la CURP biométrica para la realización de trámites de forma presencial.

Esta medida quedó asentada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se indica que la disposición fue acordada junto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

La CURP biométrica, que incorpora elementos como huellas digitales y fotografía, se convertirá en el documento oficial requerido para identificar a las personas ante el IMSS en trámites presenciales específicos.

La entidad señaló que, en caso de no contar todavía con CURP biométrica, la realización de los trámites podrá realizarse con una identificación oficial vigente con fotografía.

Una vez completada la implementación de la CURP biométrica, este documento sustituirá a otras identificaciones para efectos oficiales, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 91 Bis de la Ley General de Población.

(Foto: Luz Coello/Captura de pantalla)

Esta nueva disposición busca fortalecer la seguridad en los procesos de identificación y agilizar los servicios que ofrece la institución.

Lo publicado en el Diario Oficial de la Federación será efectuado después de la segunda semana de marzo del presente año, considerando que sus publicaciones entran en vigor 15 días después.

A partir de entonces, para cualquier trámite efectuado de manera presencial en el IMSS, será necesaria tramitar la CURP.

¿La CURP biométrica es obligatoria?

Según lo establecido en la Ley General de Población, específicamente en el artículo 91 Bis, la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica pasará a ser el único documento válido de identificación oficial en el país una vez que incluya los datos biométricos, es decir, las huellas digitales y la fotografía del titular.

La disposición ha generado debate desde su anuncio. Inicialmente se comunicó que el trámite de la CURP biométrica tendría carácter opcional para la ciudadanía.

No obstante, la legislación vigente sí contempla su uso obligatorio como medio oficial de identificación, lo que ha dado pie a cuestionamientos sobre el alcance de la medida y los plazos para su adopción.

La inclusión de información biométrica en la CURP busca fortalecer los mecanismos de identificación y brindar mayor seguridad en la autenticación de las personas.

Sin embargo, la obligatoriedad de su uso ha sido motivo de inquietudes entre distintos sectores, quienes señalan la necesidad de garantizar la protección de los datos personales y el acceso equitativo a este documento para toda la población.