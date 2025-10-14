México

Manola Díez asegura en La Granja VIP que Robbie Williams le coqueteó en Otro Rollo: “Me le hice bonita”

Durante una charla en el reality, la actriz recordó el inesperado momento en el que el famoso cantante británico la invitó al set y le dedicó palabras románticas frente a todos

Por Armando Guadarrama

Manola Díez revela el día
Manola Díez revela el día que Robbie Williams le dedicó un poema coqueto en 'Otro Rollo' (IG)

Durante una conversación reciente en el reality La Granja VIP, Manola Díez sorprendió a sus compañeros al relatar un episodio poco conocido de su carrera: el día en que Robbie Williams le dedicó un poema con tono coqueto durante una emisión de Otro Rollo.

La actriz, quien en 2023 participó en El Hotel VIP y fue una de las primeras confirmadas para el nuevo formato de TV Azteca, evocó sus años en el popular programa conducido por Adal Ramones y Yordi Rosado, donde vivió momentos memorables junto a figuras internacionales.

La anécdota surgió en una charla distendida entre Manola Díez, Kim Shantal, César Doroteo y La Bea, que comenzó abordando temas de vestimenta y la irrelevancia de la fama o los seguidores en redes sociales.

De manera inesperada, la conversación derivó hacia los recuerdos de Díez en Otro Rollo, espacio en el que permaneció durante seis de los doce años que estuvo al aire.

La actriz recordó su paso
La actriz recordó su paso por el programa y su encuentro con figuras internacionales como Will Smith (IG)

Según relató Manola Díez a sus compañeros, a principios de los años 2000, el programa recibió la visita del cantante británico Robbie Williams, quien no solo participó de forma amena en el show, sino que también protagonizó un momento singular al mostrar interés por la actriz. Díez recordó:

“Robbie Williams, en sus momentos era el hombre más bello del planeta y me sentó en la sala de Otro Rollo cuando Adal lo estaba entrevistando. Dice: ‘¿quién es esa señorita que está allá, por qué ella no viene a entrevistarme?’ y en eso dice ‘a ver, que venga ella’”, según compartió con el grupo.

Aunque las entrevistas en el set solían estar reservadas exclusivamente para Adal Ramones, Robbie Williams insistió en que Manola Díez se uniera a la conversación. Una vez sentada junto al cantante, la actriz relató que él intentó conquistarla con un gesto inesperado:

“Me siento yo y me empieza a tirar un poema este vato, Robbie Williams. Un poema romántico, pero ahí como picarón ¿sabes? Primero me pregunta que si sé inglés y yo le dije que no, y entonces dice ‘ok, que nos tradujeran’,…, total me dice ‘desde que te vi en backstage…’. Tal vez no me tiró el rollo, pero como que me le hice bonita”, narró Díez.

Díez compartió la anécdota durante
Díez compartió la anécdota durante una charla en 'La Granja VIP' junto a otros participantes (Azteca)

La actriz también compartió otras vivencias con celebridades internacionales, como su experiencia bailando con Will Smith durante la promoción de la película Hitch (2005).

A lo largo de su trayectoria en Otro Rollo, Manola Díez acumuló numerosas anécdotas junto a figuras de renombre, consolidando su presencia en la televisión mexicana y dejando huella en la memoria de quienes compartieron escenario con ella.

