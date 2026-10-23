Las mejores fotos de Leo Messi en la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026

La Princesa Leonor entrega al futbolista argentino Leo Messi el Premio Princesa de Asturias de los Deportes.
23 Oct, 2026 01:43 p. m. EST
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La Princesa Leonor entrega al futbolista argentino Leo Messi.
Lionel Messi recibe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes junto a la princesa Leonor de España.
El futbolista argentino Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes, durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026
El futbolista Lionel Messi recibe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes.
El futbolista Lionel Messi, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias en Oviedo.
El futbolista Lionel Messi recibe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes junto a la princesa Leonor de España.
El futbolista argentino Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes.
El futbolista argentino Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes, y la astronauta estadounidense Christina Koch, Premio Princesa de Asturias de la Concordia.
El futbolista Lionel Messi asiste a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias en Oviedo.
El futbolista argentino Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes.
El futbolista argentino Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes.
Los galardonados con el Premio Princesa de Asturias —el futbolista Leo Messi en la categoría de Deportes, el escritor Julian Barnes en la de Literatura y la astronauta Christina Koch en la de Concordia.
La mujer de Leo Messsi, Antonela Roccuzzo, durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026, en el Teatro Campoamor de Oviedo.