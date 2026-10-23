Las mejores fotos de Leo Messi en la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026

El astro argentino recibió el prestigioso galardón a los Deportes 2026 de manos de la princesa Leonor

La Princesa Leonor entrega al futbolista argentino Leo Messi el Premio Princesa de Asturias de los Deportes.
La Princesa Leonor entrega al futbolista argentino Leo Messi el Premio Princesa de Asturias de los Deportes.
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La Princesa Leonor entrega al futbolista argentino Leo Messi.
La Princesa Leonor entrega al futbolista argentino Leo Messi.
El futbolista Lionel Messi recibe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes junto a la princesa Leonor de España.
Lionel Messi recibe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes junto a la princesa Leonor de España.
El futbolista argentino Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes, durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026
El futbolista argentino Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes, durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026
El futbolista Lionel Messi recibe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes.
El futbolista Lionel Messi recibe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes.
El futbolista Lionel Messi, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias en Oviedo.
El futbolista Lionel Messi, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias en Oviedo.
El futbolista Lionel Messi recibe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes junto a la princesa Leonor de España.
El futbolista Lionel Messi recibe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes junto a la princesa Leonor de España.
El futbolista argentino Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes.
El futbolista argentino Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes.
El futbolista argentino Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes, y la astronauta estadounidense Christina Koch, Premio Princesa de Asturias de la Concordia.
El futbolista argentino Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes, y la astronauta estadounidense Christina Koch, Premio Princesa de Asturias de la Concordia.
El futbolista Lionel Messi asiste a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias en Oviedo.
El futbolista Lionel Messi asiste a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias en Oviedo.
El futbolista argentino Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes.
El futbolista argentino Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes.
El futbolista argentino Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes.
El futbolista argentino Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes.
Los galardonados con el Premio Princesa de Asturias —el futbolista Leo Messi en la categoría de Deportes, el escritor Julian Barnes en la de Literatura y la astronauta Christina Koch en la de Concordia.
Los galardonados con el Premio Princesa de Asturias —el futbolista Leo Messi en la categoría de Deportes, el escritor Julian Barnes en la de Literatura y la astronauta Christina Koch en la de Concordia.
La mujer de Leo Messsi, Antonela Roccuzzo, durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026, en el Teatro Campoamor de Oviedo.
La mujer de Leo Messsi, Antonela Roccuzzo, durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026, en el Teatro Campoamor de Oviedo.

Fotos: EFE - REUTERS - EUROPA PRESS

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