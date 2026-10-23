30 fotos: Fleni celebró una nueva Gala Solidaria en el Teatro Colón

Los fondos recaudados serán destinados al proyecto + Tecnología + Salud, que busca incorporar y actualizar equipamiento médico de última generación en sus sedes de Belgrano y Escobar
22 Oct, 2026 10:13 p. m. EST
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Paula Di Tella, presidente de Fleni, junto al empresario Francisco de Narváez y su mujer, Carolina Klemencic
Mario Cifelli junto a Gustavo Sevlever, director de Docencia e Investigación de Fleni, y Leonardo Cifelli, secretario de Cultura
Carolina "Pampita" Ardohain
“Lo que hacemos juntos trasciende esta noche y este escenario, llega a cada paciente que encuentra una respuesta, a cada familia que se siente acompañada y a cada profesional que puede seguir creciendo para brindar una mejor atención”, expresó Paula Di Tella, presidente de Fleni
Lucía Crivelli, jefa de Neuropsicología de Fleni y líder del estudio LatAm-FINGERS, y su padre, Julio Cesar Crivelli, presidente de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes
Mario Massaccesi y Claudio Pensa, director general de Fleni
Fernando Kiguel, Paula Di Tella y Ezequiel Silberstein
Lara Simone
Durante el concierto, Sandra Mihanovich interpretó reconocidas canciones de su repertorio
El director general del Teatro Colón, Gerardo Grieco, junto a Paula Di Tella, Fernando Kiguel y Ariel Yukelson
Integrantes de la familia Majdalani en las escaleras del Teatro Colón
Las familias Cartasso Naveyra y Temes
Miguel Galperin e Isabel Hernández de Galperin junto a su familia
Patricia Ostry de Ferrari y Silvia Ostry
Pampita y Barbie Simons
María De Narváez y Lucía Mackintach
Paulina Yañez y Pía Fendrik
Teté Coustarot estuvo a cargo de la conducción
Yanina Budkin y Vanina Camporeale (Banco Mundial) junto a Gustavo Sevlever
Lucas Grosman, rector de la Universidad de San Andrés, junto a Lucía Crivelli y Paula Di Tella
Pablo Castelnuovo, CEO de Apsot
El Ensamble Sinfónico 21, dirigido por Ezequiel Silberstein, interpretó obras como "Libertango" y "Love Theme", de la película "Cinema Paradiso"
Horacio Guevara, superintendente de Servicios de Salud de la Nación
Natalia Paratore y Gustavo Sevlever
Juan Pablo Regalado
Mariano Althabe, presidente de la Obra Social del Poder Judicial
Verónica Sabena, intendente interina de Escobar, y Juan Ordoñez, secretario de Salud
Andrés Cervio, jefe del Departamento de Neurocirugía de Fleni, destacó: “La tecnología de punta nos permite realizar cirugías mucho más seguras para los pacientes, con un margen de error mucho menor. El acompañamiento y la generosidad de quienes apoyan a Fleni son fundamentales para que podamos seguir actualizando y renovando ese equipamiento”
Fleni celebró una nueva Gala Solidaria en el Teatro Colón /// Fotos: gentileza Fleni