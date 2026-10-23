30 fotos: Fleni celebró una nueva Gala Solidaria en el Teatro Colón

Contó con la participación de Sandra Mihanovich junto al Ensamble Sinfónico 21, bajo la dirección de Ezequiel Silberstein

Gala Solidaria de Fleni 2026
Los fondos recaudados serán destinados al proyecto + Tecnología + Salud, que busca incorporar y actualizar equipamiento médico de última generación en sus sedes de Belgrano y Escobar
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Gala Solidaria de Fleni 2026
Paula Di Tella, presidente de Fleni, junto al empresario Francisco de Narváez y su mujer, Carolina Klemencic
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Mario Cifelli junto a Gustavo Sevlever, director de Docencia e Investigación de Fleni, y Leonardo Cifelli, secretario de Cultura
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Carolina "Pampita" Ardohain
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“Lo que hacemos juntos trasciende esta noche y este escenario, llega a cada paciente que encuentra una respuesta, a cada familia que se siente acompañada y a cada profesional que puede seguir creciendo para brindar una mejor atención”, expresó Paula Di Tella, presidente de Fleni
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Lucía Crivelli, jefa de Neuropsicología de Fleni y líder del estudio LatAm-FINGERS, y su padre, Julio Cesar Crivelli, presidente de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes
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Mario Massaccesi y Claudio Pensa, director general de Fleni
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Fernando Kiguel, Paula Di Tella y Ezequiel Silberstein
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Lara Simone
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Durante el concierto, Sandra Mihanovich interpretó reconocidas canciones de su repertorio
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El director general del Teatro Colón, Gerardo Grieco, junto a Paula Di Tella, Fernando Kiguel y Ariel Yukelson
Gala Solidaria de Fleni 2026
Integrantes de la familia Majdalani en las escaleras del Teatro Colón
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Las familias Cartasso Naveyra y Temes
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Miguel Galperin e Isabel Hernández de Galperin junto a su familia
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Patricia Ostry de Ferrari y Silvia Ostry
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Pampita y Barbie Simons
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María De Narváez y Lucía Mackintach
Gala Solidaria de Fleni 2026
Paulina Yañez y Pía Fendrik
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Teté Coustarot estuvo a cargo de la conducción
Gala Solidaria de Fleni 2026
Yanina Budkin y Vanina Camporeale (Banco Mundial) junto a Gustavo Sevlever
Gala Solidaria de Fleni 2026
Lucas Grosman, rector de la Universidad de San Andrés, junto a Lucía Crivelli y Paula Di Tella
Gala Solidaria de Fleni 2026
Pablo Castelnuovo, CEO de Apsot
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El Ensamble Sinfónico 21, dirigido por Ezequiel Silberstein, interpretó obras como "Libertango" y "Love Theme", de la película "Cinema Paradiso"
Gala Solidaria de Fleni 2026
Horacio Guevara, superintendente de Servicios de Salud de la Nación
Gala Solidaria de Fleni 2026
Natalia Paratore y Gustavo Sevlever
Gala Solidaria de Fleni 2026
Juan Pablo Regalado
Gala Solidaria de Fleni 2026
Mariano Althabe, presidente de la Obra Social del Poder Judicial
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Verónica Sabena, intendente interina de Escobar, y Juan Ordoñez, secretario de Salud
Gala Solidaria de Fleni 2026
Andrés Cervio, jefe del Departamento de Neurocirugía de Fleni, destacó: “La tecnología de punta nos permite realizar cirugías mucho más seguras para los pacientes, con un margen de error mucho menor. El acompañamiento y la generosidad de quienes apoyan a Fleni son fundamentales para que podamos seguir actualizando y renovando ese equipamiento”
Gala Solidaria de Fleni 2026
Fleni celebró una nueva Gala Solidaria en el Teatro Colón /// Fotos: gentileza Fleni

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