26 fotos: Sociedad Hebraica Argentina Hebraica realizó la entrega de los Premios Moisés 2026

En el marco de su centenario, celebró una nueva edición de su máximo reconocimiento institucional en el Teatro SHA

Premios Moises 2026
A lo largo de su historia, la distinción fue recibida por figuras como Raúl Alfonsín, Estela de Carlotto, Shimón Peres, Marcos Aguinis y Daniel Rafecas
Guardar
Premios Moises 2026
Daniel Eduardo Gurfinkiel, presidente de Sociedad Hebraica Argentina, durante la ceremonia de entrega de los Premios Moisés 2026
Premios Moises 2026
Adrián Werthein recibió el Premio Moisés 2026 por su aporte al vínculo Argentina – Israel. El empresario fue distinguido por toda su trayectoria como dirigente de la comunidad judía
Premios Moises 2026
Adrián Werthein y su mujer, Fabiana Ricagno, El empresario fue reconocido por Hebraica por su aporte en la construcción de instituciones más sólidas, de una comunidad más integrada y el fortalecimiento del vínculo con el Estado de Israel
Premios Moises 2026
Gabriel Rabinovich recibió la distinción en la categoría "Ciencia y Medicina"
Premios Moises 2026
Martha Wolff fue distinguida por su trayectoria y labor dirigencial
Premios Moises 2026
Roberto Moldavsky fue destacado por su aporte al arte y la cultura
Premios Moises 2026
Ricardo Gil Lavedra fue reconocido por su aporte a la justicia y la democracia
Premios Moises 2026
Durante la entrega de premios, sobresalió la actuación del "Elenco Masmeret", dirigido por Florencia Yadid
Premios Moises 2026
Martin Wullich
Premios Moises 2026
Diana Sperling fue distinguida por su aporte al Pensamiento Judío
Premios Moises 2026
Juan Imel fue reconocido por su Trayectoria Dirigencial
Premios Moises 2026
La actuación del grupo musical Peretz Garcik
Premios Moises 2026
El legislador porteño, Waldo Wolff, acompañó a su madre durante la entrega de premios
Premios Moises 2026
Matías Edelstein fue premiado en la categoría Deportes
Premios Moises 2026
En el marco de la celebración de sus 100 años, la Sociedad Hebraica Argentina realizó una nueva edición de los Premios Moisés, el reconocimiento institucional más significativo, destinado a destacar trayectorias, contribuciones y compromisos que expresan valores fundamentales de la vida comunitaria y de la sociedad argentina
Premios Moises 2026
La figura de Moisés representa para Hebraica una tradición vinculada con la transmisión de valores, la responsabilidad, la justicia y el compromiso con la comunidad
Premios Moises 2026
Los tres ex presidentes de Hebraica que fueron reconocidos por su legado: David Fleischer, Gilbert Lewi y Mario Trumper
Premios Moises 2026
A lo largo de su historia, este galardón reconoció a figuras destacadas de la vida pública, cultural, comunitaria y social. Entre los premiados se encuentran, Raúl Alfonsín, distinguido en 1986
Premios Moises 2026
En 2006, recibieron el reconocimiento, entre otros, Estela de Carlotto, Sergio Renán, Cipe Lincovsky, Daniel Burman, Marcos Aguinis, Mirta Kupferminc y Diana Wang
Premios Moises 2026
Años más tarde fue distinguido Shimón Peres, y en su última edición de 2011 se sumaron personalidades como Max Berliner, Eduardo Elsztain, Daniel Rafecas y Ana Weinstein, entre otras figuras
Premios Moises 2026
Waldo Wolff junto a su madre, Martha
Premios Moises 2026
En el año de su centenario, Hebraica celebra su historia y reconoce a quienes, desde diferentes ámbitos, dejaron y continúan dejando una huella significativa en la sociedad
Premios Moises 2026
Martha Wolff y Roberto Moldavsky
Premios Moises 2026
Adrián Werthein, Ricardo Gil Lavedra y Roberto Moldavsky en primera fila
Premios Moises 2026
Sociedad Hebraica Argentina Hebraica realizó la entrega de los Premios Moisés 2026 /// Fotos: Gustavo Gavotti

Temas Relacionados

Fotos al 100

Últimas noticias

Brutal homicidio en Mar del Plata: la secuencia quedó grabada y hay dos detenidos

Brutal homicidio en Mar del Plata: la secuencia quedó grabada y hay dos detenidos

Cumbre de Kicillof, Massa, Máximo Kirchner y gobernadores: vocación de unidad y acuerdo para enfrentar a Milei en el Congreso

Cocaína debajo de una bañera y dólares en un peluche: el allanamiento al líder de una banda narco de Florencio Varela

Alimentación infantil en Argentina: un estudio alerta por exceso de proteínas y déficit de nutrientes esenciales

Caputo se reunió con un hombre clave de Trump tras el anuncio de inversiones por USD 20.000 millones hasta 2027

Infobae América

Edward Hopper, el pintor del silencio estadounidense: una nueva biografía revela el nacionalismo oculto detrás de sus imágenes

Edward Hopper, el pintor del silencio estadounidense: una nueva biografía revela el nacionalismo oculto detrás de sus imágenes

Laura Fernández critica reelección de Carlo Díaz como fiscal general de Costa Rica: “Lamento la decisión, no voy a ser hipócrita”

Estados Unidos llama a reconsiderar viajes e inversiones en Nicaragua tras incautaciones arbitrarias de casas a sus ciudadanos

Policía retirado muere en un ataque armado dentro de su picop en Guatemala

República Dominicana descarta cerrar la frontera con Haití pese a tensión por la búsqueda de salvadoreños

TELESHOW

Mora Jabornisky emocionó a Nacho Castañares con una carta de cumpleaños: “Estoy feliz de saber que tu mamá me conoce”

Mora Jabornisky emocionó a Nacho Castañares con una carta de cumpleaños: “Estoy feliz de saber que tu mamá me conoce”

El insólito furcio de Edith Hermida sobre la China Suárez al aire al hablar de MasterChef: “Me tienen podrida”

Julieta Prandi apuntó contra Josefina Lynch, la supuesta tercera en discordia en su separación de Emanuel Ortega

Yipio de Gran Hermano se enteró en vivo de la muerte del Indio Solari después de siete meses de encierro

Flor Vigna habló de su intimidad y reveló hace cuánto tiempo no tiene relaciones sexuales: “Tengo ganas de amor”