26 fotos: Sociedad Hebraica Argentina Hebraica realizó la entrega de los Premios Moisés 2026

A lo largo de su historia, la distinción fue recibida por figuras como Raúl Alfonsín, Estela de Carlotto, Shimón Peres, Marcos Aguinis y Daniel Rafecas
22 Oct, 2026 11:32 p. m. EST
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Daniel Eduardo Gurfinkiel, presidente de Sociedad Hebraica Argentina, durante la ceremonia de entrega de los Premios Moisés 2026
Adrián Werthein recibió el Premio Moisés 2026 por su aporte al vínculo Argentina – Israel. El empresario fue distinguido por toda su trayectoria como dirigente de la comunidad judía
Adrián Werthein y su mujer, Fabiana Ricagno, El empresario fue reconocido por Hebraica por su aporte en la construcción de instituciones más sólidas, de una comunidad más integrada y el fortalecimiento del vínculo con el Estado de Israel
Gabriel Rabinovich recibió la distinción en la categoría "Ciencia y Medicina"
Martha Wolff fue distinguida por su trayectoria y labor dirigencial
Roberto Moldavsky fue destacado por su aporte al arte y la cultura
Ricardo Gil Lavedra fue reconocido por su aporte a la justicia y la democracia
Durante la entrega de premios, sobresalió la actuación del "Elenco Masmeret", dirigido por Florencia Yadid
Martin Wullich
Diana Sperling fue distinguida por su aporte al Pensamiento Judío
Juan Imel fue reconocido por su Trayectoria Dirigencial
La actuación del grupo musical Peretz Garcik
El legislador porteño, Waldo Wolff, acompañó a su madre durante la entrega de premios
Matías Edelstein fue premiado en la categoría Deportes
En el marco de la celebración de sus 100 años, la Sociedad Hebraica Argentina realizó una nueva edición de los Premios Moisés, el reconocimiento institucional más significativo, destinado a destacar trayectorias, contribuciones y compromisos que expresan valores fundamentales de la vida comunitaria y de la sociedad argentina
La figura de Moisés representa para Hebraica una tradición vinculada con la transmisión de valores, la responsabilidad, la justicia y el compromiso con la comunidad
Los tres ex presidentes de Hebraica que fueron reconocidos por su legado: David Fleischer, Gilbert Lewi y Mario Trumper
A lo largo de su historia, este galardón reconoció a figuras destacadas de la vida pública, cultural, comunitaria y social. Entre los premiados se encuentran, Raúl Alfonsín, distinguido en 1986
En 2006, recibieron el reconocimiento, entre otros, Estela de Carlotto, Sergio Renán, Cipe Lincovsky, Daniel Burman, Marcos Aguinis, Mirta Kupferminc y Diana Wang
Años más tarde fue distinguido Shimón Peres, y en su última edición de 2011 se sumaron personalidades como Max Berliner, Eduardo Elsztain, Daniel Rafecas y Ana Weinstein, entre otras figuras
Waldo Wolff junto a su madre, Martha
En el año de su centenario, Hebraica celebra su historia y reconoce a quienes, desde diferentes ámbitos, dejaron y continúan dejando una huella significativa en la sociedad
Martha Wolff y Roberto Moldavsky
Adrián Werthein, Ricardo Gil Lavedra y Roberto Moldavsky en primera fila
Sociedad Hebraica Argentina Hebraica realizó la entrega de los Premios Moisés 2026 /// Fotos: Gustavo Gavotti