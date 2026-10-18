Francia amaneció con comercios destrozados y calles arrasadas: 35 fotos de los daños causados durante las protestas

El exterior de las instalaciones de la policía municipal, que fueron objeto de actos de vandalismo, al día siguiente de los enfrentamientos ocurridos durante una jornada nacional de manifestaciones contra el costo de vida y el aumento de los precios del combustible, en Marsella, Francia, el 18 de octubre de 2026.
18 Oct, 2026 09:49 a. m. EST
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Varias personas se encuentran frente a las instalaciones de la policía municipal, que fueron objeto de actos de vandalismo, al día siguiente de los enfrentamientos ocurridos durante una jornada nacional de manifestaciones contra el costo de vida y el aumento de los precios del combustible, en Marsella, Francia, el 18 de octubre de 2026.
Una vista del interior de las instalaciones de la policía municipal, que fueron objeto de actos de vandalismo, al día siguiente de los enfrentamientos ocurridos durante una jornada nacional de manifestaciones contra el costo de vida y el aumento de los precios del combustible, en Marsella, Francia, el 18 de octubre de 2026.
Las protestas contra el costo de vida en Francia dejaron un saldo de 1.800 personas detenidas y más de 500 policías heridos.
La Federación de Comercio y Distribución reportó daños y saqueos en 1.500 locales con pérdidas millonarias en todo el país.
Un grafiti marca la fachada de un McDonald's un día después de los enfrentamientos ocurridos durante una jornada nacional de manifestaciones contra el costo de vida y el aumento de los precios del combustible, en París, Francia, el 18 de octubre de 2026.
El descontento social coincidió con el proyecto del presupuesto para 2027, que contempla un ajuste fiscal de 54.000 millones de euros.
Se pintó con aerosol un símbolo de ACAB en un anuncio de Louis Vuitton un día después de los enfrentamientos ocurridos durante una jornada nacional de manifestaciones contra el costo de vida y el aumento de los precios del combustible en París, Francia, el 18 de octubre de 2026.
Un hombre limpia un grafiti que dice "Redistribuir la riqueza" de una ventana, al día siguiente de los enfrentamientos ocurridos durante una jornada nacional de manifestaciones contra el costo de vida y el aumento de los precios del combustible, en Marsella, Francia, el 18 de octubre de 2026.
Un local de McDonald's dañado al día siguiente de los enfrentamientos ocurridos durante una jornada nacional de manifestaciones contra el costo de vida y el aumento de los precios del combustible, en París, Francia, el 18 de octubre de 2026.
Una mujer pasa junto a un Monoprix vandalizado, al día siguiente de los enfrentamientos ocurridos durante una jornada nacional de manifestaciones contra el costo de vida y el aumento de los precios del combustible, en París, Francia, el 18 de octubre de 2026.
Una sucursal del banco CIC y un cajero automático vandalizados, un día después de los enfrentamientos ocurridos durante una jornada nacional de manifestaciones contra el costo de vida y el aumento de los precios del combustible en París, Francia, el 18 de octubre de 2026.
Una mujer pasa junto al escaparate destrozado de una tienda Bucherer un día después de los enfrentamientos ocurridos durante una jornada nacional de manifestaciones contra el costo de vida y el aumento de los precios del combustible en París, Francia, el 18 de octubre de 2026.
Unos trabajadores reparan la vidriera de una tienda de Christian Dior que sufrió daños e instalan una reja de seguridad un día después de los enfrentamientos ocurridos durante una jornada nacional de manifestaciones contra el costo de vida y el aumento de los precios del combustible en París, Francia, el 18 de octubre de 2026.
Una tienda de Christian Dior saqueada y vandalizada un día después de los enfrentamientos ocurridos durante una jornada nacional de manifestaciones contra el costo de vida y el aumento de los precios del combustible en París, Francia, el 18 de octubre de 2026.
El interior de una tienda de Christian Dior saqueada un día después de los enfrentamientos ocurridos durante una jornada nacional de manifestaciones contra el costo de vida y el aumento de los precios del combustible en París, Francia, el 18 de octubre de 2026.
Unos trabajadores reparan la vidriera de una tienda de Christian Dior que sufrió daños e instalan una reja de seguridad un día después de los enfrentamientos ocurridos durante una jornada nacional de manifestaciones contra el costo de vida y el aumento de los precios del combustible en París, Francia, el 18 de octubre de 2026.
Un hombre toma fotos del escaparate destrozado de una tienda de Ralph Lauren un día después de los enfrentamientos ocurridos durante una jornada nacional de manifestaciones contra el costo de vida y el aumento de los precios del combustible, en París, Francia, el 18 de octubre de 2026.
La gente pasa junto a una tienda de JD Sports que ha sido vandalizada, al día siguiente de los enfrentamientos ocurridos durante una jornada nacional de manifestaciones contra el costo de vida y el aumento de los precios del combustible, en París, Francia, el 18 de octubre de 2026.
La gente pasa junto al escaparate dañado de un McDonald's, al día siguiente de los enfrentamientos ocurridos durante una jornada nacional de manifestaciones contra el costo de vida y el aumento de los precios del combustible, en París, Francia, el 18 de octubre de 2026.
Partes de maniquíes yacen esparcidas en una tienda de Salomon que sufrió actos de vandalismo, al día siguiente de los enfrentamientos ocurridos durante una jornada nacional de manifestaciones contra el costo de vida y el aumento de los precios del combustible, en París, Francia, el 18 de octubre de 2026.
Un hombre camina junto a un grafiti que dice "Redistribuir la riqueza", en el escaparate de una tienda, al día siguiente de los enfrentamientos ocurridos durante una jornada nacional de manifestaciones contra el costo de vida y el aumento de los precios del combustible, en Marsella, Francia, el 18 de octubre de 2026.
Una persona observa los vidrios rotos de la tienda Lacoste en la avenida de los Campos Elíseos, al día siguiente de los enfrentamientos ocurridos durante una jornada nacional de manifestaciones contra el costo de vida y el aumento de los precios del combustible, en París, Francia, el 18 de octubre de 2026.
Una persona se encuentra junto a un vehículo incendiado, al día siguiente de los enfrentamientos ocurridos durante una jornada nacional de manifestaciones contra el costo de vida y el aumento de los precios del combustible, en París, Francia, el 18 de octubre de 2026.
Una persona camina entre los escombros, al día siguiente de los enfrentamientos ocurridos durante una jornada nacional de manifestaciones contra el costo de vida y el aumento de los precios del combustible, en París, Francia, el 18 de octubre de 2026.
El Monumento a la República con un chaleco amarillo, al día siguiente de los enfrentamientos ocurridos durante una jornada nacional de manifestaciones contra el costo de vida y el aumento de los precios del combustible, en la Plaza de la República en París, Francia, el 18 de octubre de 2026. En la parte delantera del chaleco se lee: "En 2026, la policía mutila a las alumnas".
Un auto destrozado cerca de la estatua de Marianne en la Place de la République, con un chaleco amarillo colocado sobre él, al día siguiente de los enfrentamientos ocurridos durante una jornada nacional de manifestaciones contra el costo de vida y el aumento de los precios del combustible, en París, Francia, el 18 de octubre de 2026. En la parte de atrás del chaleco se lee: "En 1961, la policía ahogó a mujeres argelinas".
Varias personas inspeccionan un vehículo destruido, al día siguiente de los enfrentamientos ocurridos durante una jornada nacional de manifestaciones contra el costo de vida y el aumento de los precios del combustible, en París, Francia, el 18 de octubre de 2026.
Unas personas pasan junto a los restos de una hoguera callejera tras los enfrentamientos entre la policía antidisturbios y los manifestantes en París, Francia, durante unas protestas a escala nacional contra el elevado coste de la vida en el país, el 18 de octubre de 2026. EFE/EPA/MOHAMMED BADRA
La gente pasa junto a tiendas vandalizadas en una calle, al día siguiente de los enfrentamientos ocurridos durante una jornada nacional de manifestaciones contra el costo de vida y el aumento de los precios del combustible, en París, Francia, el 18 de octubre de 2026.
Un hombre pasa junto a las tiendas de Versace y Benlux, que han sufrido actos de vandalismo, al día siguiente de los enfrentamientos ocurridos durante una jornada nacional de manifestaciones contra el costo de vida y el aumento de los precios del combustible, en París, Francia, el 18 de octubre de 2026.
CONTENIDO SENSIBLE. ESTA IMAGEN PUEDE RESULTAR OFENSIVA O MOLESTA Ventanales rotos de una panadería «Boulanger», al día siguiente de los enfrentamientos ocurridos durante una jornada nacional de manifestaciones contra el costo de vida y el aumento de los precios del combustible, en Marsella, Francia, el 18 de octubre de 2026.
Unos hombres limpian el exterior de una tienda de Ralph Lauren que fue objeto de actos de vandalismo, al día siguiente de los enfrentamientos ocurridos durante una jornada nacional de manifestaciones contra el costo de vida y el aumento de los precios del combustible, en París, Francia, el 18 de octubre de 2026.
La gente pasa junto a montones de basura, al día siguiente de los enfrentamientos ocurridos durante una jornada nacional de manifestaciones contra el costo de vida y el aumento de los precios del combustible, en Marsella, Francia, el 18 de octubre de 2026.
Una persona pasa junto a vehículos incendiados en una calle, al día siguiente de los enfrentamientos ocurridos durante una jornada nacional de manifestaciones contra el costo de vida y el aumento de los precios del combustible, cerca de la Place de la République en París, Francia, el 18 de octubre de 2026.