5° Marcha Federal Universitaria: 25 fotos de las movilizaciones en todo el país

Resistencia, Chaco. La comunidad de la UNNE marchó desde el campus de avenida Las Heras hasta la plaza 25 de Mayo para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
16 Oct, 2026 06:18 a. m. EST
Corrientes. La columna universitaria se concentró en la Costanera y avanzó hacia la plaza 25 de Mayo como parte de la quinta Marcha Federal Universitaria. Corrientes. La columna universitaria se concentró en la Costanera y avanzó hacia la plaza 25 de Mayo como parte de la quinta Marcha Federal Universitaria.
Paraná, Entre Ríos. La movilización partió de la plaza Primero de Mayo y llegó hasta plaza Mansilla, frente a la Casa de Gobierno.
Entre Ríos. La quinta Marcha Federal Universitaria tuvo expresiones en Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.
En Concordia, los estudiantes, docentes y trabajadores universitarios marcharon desde plaza Urquiza hacia la plaza 25 de Mayo. Mendoza. La comunidad universitaria salió desde el campus de la UNCuyo y marchó hasta la plaza Independencia.
Estudiantes, docentes, investigadores y no docentes participaron de la movilización en reclamo por el financiamiento de las universidades públicas. Mendoza. La columna recorrió las calles de la ciudad con banderas y carteles en defensa de la educación pública y el sistema científico.
La plaza Independencia fue el punto de cierre de la marcha convocada por la UNCuyo y organizaciones gremiales y estudiantiles. Mendoza. La protesta reclamó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, mejoras salariales y recursos para becas y funcionamiento.
San Salvador de Jujuy. La marcha partió del campus de la UNJu y llegó a la plaza Belgrano, donde se realizó el acto de cierre. Jujuy. Docentes, estudiantes y gremios se sumaron a la protesta nacional para exigir recursos para la universidad pública.
Salta. La comunidad de la UNSa se concentró en el Monumento 20 de Febrero antes de iniciar la marcha hacia la plaza 9 de Julio.
Salta. Docentes, estudiantes, investigadores y trabajadores no docentes reclamaron fondos para las universidades y recomposición salarial.
Salta. La columna recorrió avenida Sarmiento, Entre Ríos y Mitre hasta llegar al acto central en la plaza 9 de Julio.
Santa Fe. Estudiantes, docentes, no docentes y organizaciones sindicales se movilizaron hasta el Rectorado de la UNL para defender el financiamiento universitario.
Rosario. La marcha salió de la plaza San Martín y culminó frente al Monumento Nacional a la Bandera.
Rosario. La comunidad universitaria se movilizó por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, las becas y los salarios del sector.
Mar del Plata. La comunidad de la UNMdP marchó desde el Complejo Universitario Manuel Belgrano hasta el Monumento a San Martín.
Córdoba. La movilización comenzó en Ciudad Universitaria, frente al Monumento del Centenario de la Reforma Universitaria.
Córdoba. La columna avanzó por Plaza España e Hipólito Yrigoyen hasta el acto central en la plaza Dalmacio Vélez Sársfield. CABA. Miles de personas se concentraron frente al Congreso en la quinta Marcha Federal Universitaria para exigir la aplicación de la ley de financiamiento.
CABA. Estudiantes, docentes, no docentes y organizaciones sindicales participaron de la movilización que también rechazó el DNU 70/2023.