60 fotos: “Arte, Cultura y Diplomacia Pública” celebró su 2° edición

Se exhibieron obras de Antonio Berni, Juan José Cambre, Luis Frangella y Emiliano Miliyo, entre otros destacados artistas

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Coctel arte y diplomacia 2026
El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, recorriendo la segunda edición de "Arte Cultura y Diplomacia Pública", que se llevó a cabo en la galería Cosmocosa, liderada por Amparo Díscoli
Coctel arte y diplomacia 2026
Heidi Gómez Rápalo, ministra consejera vicejefa de la embajada de los Estados Unidos, y la galerista, Amparo Díscoli
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Fabián Perechodnik y su hija Sofía recibieron a los invitados, entre quienes se encontraban Jorge Telerman y el artista, Dan Hallman
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Lydia Barraza, consejera de Asuntos Públicos de la embajada de los Estados Unidos, y Natalia Olmos, directora de Grupo Olmos
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Inés Weinberg de Roca, jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
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Fulvio Pompeo, secretario General y de Relaciones Internacionales del Gobierno porteño, y Yamila Etulian
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El embajador de Portugal, Gonçalo Teles Gomes
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La ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes
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María Taquini de Blaquier
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La galerista María Casado junto al empresario Martín Cabrales y Dora Sánchez
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Organizado por Fabián Perechodnik, el encuentro dio un nuevo paso en la construcción de un espacio cercano e informal para el intercambio de miradas, experiencias y vínculos entre el ámbito cultural, el sector privado y la diplomacia
Coctel arte y diplomacia 2026
Durante el encuentro se exhibieron obras de Antonio Berni, Juan José Cambre, Luis Frangella, Emiliano Miliyo, Ignacio Iasparra, Luis Fernando Benedit, Batato Barea, Alfredo Prior, Macció y Noé, entre otros artistas
Coctel arte y diplomacia 2026
La iniciativa busca acompañar a artistas, galeristas, coleccionistas y gestores culturales, y favorecer su vinculación con el mundo diplomático para contribuir a la proyección de la cultura argentina
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Karina Rabolini
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Silvana Vives, presidente de Asociación Conciencia
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El embajador de Japón, Yoshitaka Hoshino, y su mujer, Madoka Hoshino
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Fabián Perechodnik y el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny
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Los embajadores de los Estados Unidos y Uruguay: Peter Lamelas y Diego Cánepa
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María Taquini de Blaquier y Martín Cabrales
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El ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Federico Salvai, junto a su mujer, Carolina Stanley, asesora general Tutelar del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad; y el empresario Alejandro Gravier
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El director general del Teatro Colón, Gerardo Grieco, junto a la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes
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El titular de ADEPA, Martín Etchevers, junto a Sofía Perechodnik
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Heidi Gómez Rápalo junto a Christian Asinelli, vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de CAF -Banco de Desarrollo de América Latina
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Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y su mujer, Alicia Piccaluga de Gabbi
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Los invitados durante el recorrido en la galería Cosmocosa
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El presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rapallini
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Fulvio Pompeo, Fabián Perechodnik y Alejandro Dosoretz, secretario del Congreso Judío Latinoamericano
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Los embajadores de Portugal, Canadá y los Estados Unidos: Gonçalo Teles Gomes, Stewart Wheeler y Peter Lamelas
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Martín Cabrales, Carlos Giovanelli, Martín Redrado y Alejandro Gravier
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Nathalie Sielecki, Carolina Stanley, Grace Ratto y Mariana Bagó
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Sofía Perechodnik y su marido, Santiago Fisher, junto a Gabriel Sánchez Zinny, Fabián Perechodnik y su hijo, Iván
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Evert Van Tooren, presidente del BICE
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Stelios Georgiades, embajador de Chipre
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Fernando López, director del Hotel Emperador
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Gabriel Corrado y Fabián Perechodnik
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Ignacio Garrahan, María Taquini de Blaquier y Santiago Varela
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El coleccionista Esteban Tedesco junto a Nicolás de Anchorena (Relaciones Externas del Grupo Clarín)
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Eduardo Uziel, encargado de Negocios de la embajada de Brasil, y Fabián Perechodnik
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El embajador Mario Oyarzábal junto al artista Dan Hallman; Amparo Díscoli y Heidi Gómez Rápalo
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Gustavo Arengo Piragine, ministro de Hacienda porteño
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Luis Galli, CEO de Newsan, y su mujer Angie Reyser, junto a Silvana Vives; Alicia Piccaluga y Adelmo Gabbi
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Los embajadores de Japón y Bélgica, Yoshitaka Hoshino y Christian de Lannoy
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El diputado provincial, Sergio Siciliano
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Dan Hallman junto a Kevin Johansen, su pareja Lala Franco y Fabián Perechodnik
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Los arquitectos Leopoldo Montes y Javier Iturrioz junto a la diseñadora, Evangelina Bomparola
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Ignacio Lupi, jefe de Gabinete de la Secretaría de Cultura
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El encuentro dio continuidad a la primera edición, realizada en abril de 2026, que contó con más de 100 referentes, entre ellos, numerosos embajadores acreditados en la Argentina y representantes del mundo cultural, institucional y empresario
Coctel arte y diplomacia 2026
La iniciativa mantiene su vocación de sumar nuevos actores y promover sucesivos encuentros, con el propósito de ampliar las redes de cooperación y las oportunidades de proyección de los artistas y de la cultura argentina
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Walter D'Aloia Criado, vicecónsul honorario del Reino de España y presidente de la Asociación de Amigos del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco
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Carminne Dodero
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Rocío Vivas y Fabián Medina Flores
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José Eseverri
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Andrea Grobocopatel (Fundación FLOR)
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Inés Weinberg de Roca, Gustavo Weiss, Alicia Pittaluga de Gabbi, Adelmo Gabbi y el embajador Diego Cánepa
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Teresa Garbesi, Fabián Perechodnik y Karina Rabolini
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Paulo Bernando, Matías Mor Roig y Federico Cimino
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Daniel Funes de Rioja
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Fabián Perechodnik y Evert van Tooren junto a Tomás Napolitano, ministro consejero de la embajada de Francia
Coctel arte y diplomacia 2026
Carolina Stanley, Mariana Bagó y Grace Ratto
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“Arte, Cultura y Diplomacia Pública” celebró su 2° edición /// Fotos: Gentileza ACyDP

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