60 fotos: “Arte, Cultura y Diplomacia Pública” celebró su 2° edición

El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, recorriendo la segunda edición de "Arte Cultura y Diplomacia Pública", que se llevó a cabo en la galería Cosmocosa, liderada por Amparo Díscoli
Heidi Gómez Rápalo, ministra consejera vicejefa de la embajada de los Estados Unidos, y la galerista, Amparo Díscoli
Fabián Perechodnik y su hija Sofía recibieron a los invitados, entre quienes se encontraban Jorge Telerman y el artista, Dan Hallman
Lydia Barraza, consejera de Asuntos Públicos de la embajada de los Estados Unidos, y Natalia Olmos, directora de Grupo Olmos
Inés Weinberg de Roca, jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
Fulvio Pompeo, secretario General y de Relaciones Internacionales del Gobierno porteño, y Yamila Etulian
El embajador de Portugal, Gonçalo Teles Gomes
La ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes
María Taquini de Blaquier
La galerista María Casado junto al empresario Martín Cabrales y Dora Sánchez
Organizado por Fabián Perechodnik, el encuentro dio un nuevo paso en la construcción de un espacio cercano e informal para el intercambio de miradas, experiencias y vínculos entre el ámbito cultural, el sector privado y la diplomacia
Durante el encuentro se exhibieron obras de Antonio Berni, Juan José Cambre, Luis Frangella, Emiliano Miliyo, Ignacio Iasparra, Luis Fernando Benedit, Batato Barea, Alfredo Prior, Macció y Noé, entre otros artistas
La iniciativa busca acompañar a artistas, galeristas, coleccionistas y gestores culturales, y favorecer su vinculación con el mundo diplomático para contribuir a la proyección de la cultura argentina
Karina Rabolini
Silvana Vives, presidente de Asociación Conciencia
El embajador de Japón, Yoshitaka Hoshino, y su mujer, Madoka Hoshino
Fabián Perechodnik y el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny
Los embajadores de los Estados Unidos y Uruguay: Peter Lamelas y Diego Cánepa
María Taquini de Blaquier y Martín Cabrales
El ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Federico Salvai, junto a su mujer, Carolina Stanley, asesora general Tutelar del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad; y el empresario Alejandro Gravier
El director general del Teatro Colón, Gerardo Grieco, junto a la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes
El titular de ADEPA, Martín Etchevers, junto a Sofía Perechodnik
Heidi Gómez Rápalo junto a Christian Asinelli, vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de CAF -Banco de Desarrollo de América Latina
Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y su mujer, Alicia Piccaluga de Gabbi
Los invitados durante el recorrido en la galería Cosmocosa
El presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rapallini
Fulvio Pompeo, Fabián Perechodnik y Alejandro Dosoretz, secretario del Congreso Judío Latinoamericano
Los embajadores de Portugal, Canadá y los Estados Unidos: Gonçalo Teles Gomes, Stewart Wheeler y Peter Lamelas
Martín Cabrales, Carlos Giovanelli, Martín Redrado y Alejandro Gravier
Nathalie Sielecki, Carolina Stanley, Grace Ratto y Mariana Bagó
Sofía Perechodnik y su marido, Santiago Fisher, junto a Gabriel Sánchez Zinny, Fabián Perechodnik y su hijo, Iván
Evert Van Tooren, presidente del BICE
Stelios Georgiades, embajador de Chipre
Fernando López, director del Hotel Emperador
Gabriel Corrado y Fabián Perechodnik
Ignacio Garrahan, María Taquini de Blaquier y Santiago Varela
El coleccionista Esteban Tedesco junto a Nicolás de Anchorena (Relaciones Externas del Grupo Clarín)
Eduardo Uziel, encargado de Negocios de la embajada de Brasil, y Fabián Perechodnik
El embajador Mario Oyarzábal junto al artista Dan Hallman; Amparo Díscoli y Heidi Gómez Rápalo
Gustavo Arengo Piragine, ministro de Hacienda porteño
Luis Galli, CEO de Newsan, y su mujer Angie Reyser, junto a Silvana Vives; Alicia Piccaluga y Adelmo Gabbi
Los embajadores de Japón y Bélgica, Yoshitaka Hoshino y Christian de Lannoy
El diputado provincial, Sergio Siciliano
Dan Hallman junto a Kevin Johansen, su pareja Lala Franco y Fabián Perechodnik
Los arquitectos Leopoldo Montes y Javier Iturrioz junto a la diseñadora, Evangelina Bomparola
Ignacio Lupi, jefe de Gabinete de la Secretaría de Cultura
El encuentro dio continuidad a la primera edición, realizada en abril de 2026, que contó con más de 100 referentes, entre ellos, numerosos embajadores acreditados en la Argentina y representantes del mundo cultural, institucional y empresario
La iniciativa mantiene su vocación de sumar nuevos actores y promover sucesivos encuentros, con el propósito de ampliar las redes de cooperación y las oportunidades de proyección de los artistas y de la cultura argentina
Walter D'Aloia Criado, vicecónsul honorario del Reino de España y presidente de la Asociación de Amigos del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco
Carminne Dodero
Rocío Vivas y Fabián Medina Flores
José Eseverri
Andrea Grobocopatel (Fundación FLOR)
Inés Weinberg de Roca, Gustavo Weiss, Alicia Pittaluga de Gabbi, Adelmo Gabbi y el embajador Diego Cánepa
Teresa Garbesi, Fabián Perechodnik y Karina Rabolini
Paulo Bernando, Matías Mor Roig y Federico Cimino
Daniel Funes de Rioja
Fabián Perechodnik y Evert van Tooren junto a Tomás Napolitano, ministro consejero de la embajada de Francia
Carolina Stanley, Mariana Bagó y Grace Ratto
“Arte, Cultura y Diplomacia Pública” celebró su 2° edición /// Fotos: Gentileza ACyDP