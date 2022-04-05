布卡拉曼加竞技从 Once Caldas 手中夺走了不败的主场，进入了 Betplay 联赛的第八名

曾经，卡尔达斯在帕洛格兰德德马尼萨莱斯接待了布卡拉曼加竞技，参加迪马约尔Betplay联赛的第14天。由迭戈·科雷多领导的那些人来自与恩维加多的小时进球与艾伦·德尔·瓦尔的得分相匹配。

就他们而言，布卡拉曼加在阿方索·洛佩斯赢得了重要的胜利，因为他们的射手戴罗·莫雷诺（Dayro Moreno）为 “豹子” 点球，与美洲虎·德·科尔多瓦的差异最小。

两支球队最后一次在马尼萨莱斯相遇是在2021年9月5日，当时他们与罗伯特·梅希亚的 “白白” 进球并列，而阿尔瓦罗·梅伦德斯则为 “布卡罗斯” 进球。

这位 2004 年解放者杯冠军自 2019 年 10 月 10 日以来一直没有在主场击败布卡拉曼加竞技，当时他以门德·加西亚、约翰·卡博内罗和马塞利诺·卡雷亚索的比分以 3-0 获胜。

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布卡拉曼加竞技最后一次在帕洛格兰德击败 Once Caldas 是在 2017 年，当时他们以佛朗哥·阿里扎拉和哈林·苏亚雷斯的进球以 2-0 获胜。

正如预期的那样，这项主动行动是由曾经的卡尔达斯（Once Caldas）采取的，他无法渗透到想要从马尼萨莱斯手中拯救一个点的布卡拉曼加的防守锁中。当地人的第一个近似值来自胡安·戴维·佩雷斯（Juan David Pérez），他画了一只右手，在查韦拉的进球附近传球。

随着时间的流逝，马尼萨利塔队在中距离有几次进场，但无法打开比分。最明确的选择是罗伯特·梅希亚（RobertMejía），他将其砸向左杆，淹没了助手的进球呐喊。

大约下半场曾经用同样的剧本出来了，但是布卡拉曼加（Bucaramanga）遏制了Corredor团队的攻击。在比赛中 52 岁的时候，胡安·戴维·佩雷斯再次向右射门，但胡安·卡米洛·查弗拉将危险从他的进球中转移出来。

55 岁时，布卡拉曼加在左侧区域的达诺维·基诺内斯的十字架从查弗拉手中滑出后感到非常恐慌，但卡罗斯·埃瑙小心翼翼地清除了球。

在胡安·马塞林（Juan Marcelín）进入场地并向左射门之后，布卡拉曼加将在63分钟内发出比赛的第一个钟声，但球传给了已经被击败的杰拉尔多·奥尔蒂斯的杆位。

九分钟后，冷水巴尔达多将在胡安·马塞林本人经过过滤传球后到达，让耶森·莫雷诺与守门员携手，守门员在右边定义了耶森·莫雷诺以克服阻力。

一旦卡尔达斯转向进攻以寻求平局，并通过角球接近，豪尔赫·卡多纳（Jorge Cardona）领先，但查弗拉遇见了足球，避免了龙门架掉落。

最后，在加入之时，艾伦·德尔·瓦莱协助迭戈·埃尔·洛科·瓦尔德斯，他用右腿打进了球，但水平球员剥夺了昂斯·卡尔达斯的平局，这增加了他在联盟中的首次失利作为主场。

凭借这场胜利，阿曼多·皮里皮·奥斯玛的球队以 21 分成功达到 8 分，而一旦卡尔达斯以同一位强势球员跌至第七位，落后于国家竞技队的领先者九分。

下一场比赛将在蒙特里亚对阵美洲虎德科尔多瓦，而布卡拉曼加将在自己的体育场接待科尔图卢阿。

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