来自加沙的巴勒斯坦人改变学业去以色列工作

当侯赛因获得前往以色列工作的许可证时，这位来自加沙的巴勒斯坦人毫不犹豫地中断了他为了最终谋生而即将完成的昂贵学业。

这位在贫穷的巴勒斯坦领土攻读公共关系硕士学位的年轻人说，能够在这个自2007年以来被以色列封锁的飞地之外工作，就好像 “天堂之门在我面前打开了”。

这位三个孩子的父亲补充说：“我已经好几年没工作了，我有 3,500 美元的债务要支付学费，” 他喜欢隐瞒自己的姓氏，因为他和其他人一样，为不得不在以色列从事小工作谋生感到羞耻。

几个月前离开加沙市大学的教室后，侯赛因是特拉维夫附近亚法的一名送货员。对他来说，这份工作是提高家庭收入以及以后恢复学业的机会。

加沙地带是一个很小的领土，有200多万居民因战争而动摇，贫困率接近60％，地方性失业率约为50％。

根据官方数据，人均年收入约为1400美元。

40 岁的马哈茂德在特拉维夫以北的沿海城市荷兹利亚的一家餐馆受雇，此前他在加沙的国际组织工作了多年，由于工资高，这些组织正是最受欢迎的雇主之一。

-Reapertura-

在他现在工作的机构里，他的社会工作学位对他来说毫无用处。

但是，通过多做很多时间，这位三个孩子的父亲除了可以支付食物和住宿费用外，每天最多可以赚取550谢克尔（170美元）的收入，这与加沙的标准相去甚远。

在以色列，大多数加沙工人的农业和建筑业收入在250至700谢克尔（78至218美元）之间，尽管没有社会保障，但远远超过他们在加沙地带的收入。

马哈茂德感到遗憾的是，自从以色列封锁加沙以来，一旦伊斯兰哈马斯运动接管了加沙地带，“就没有更多的就业机会了”。

在2007年和以色列封锁之前，约有12万加沙人在以色列工作。

2019年，以色列恢复向符合某些安全标准的26岁以上已婚男子发放许可证。

最近几个月，在加沙北部的埃雷兹过境点因冠状病毒而关闭了将近一年半之后，以色列当局发放了12,000份许可证，其中大部分为期六个月，可续期。

从那时起，位于加沙和以色列之间的埃雷兹控制过境点的停车场里挤满了出租车和小巴等着他们。

-没有社会保护-

加沙工人工会主席萨米·阿姆西说，以色列可以在不久的将来向该飞地的更多巴勒斯坦人发放许可证。尽管他认为这是个好消息，但他也呼吁在合同中保证社会保护。

为加沙人提供帮助的以色列组织Kav LaOve表示，目前，加沙人只有在雇主同意支付保险的情况下才能获得事故保险，但这种情况很少见。

几周前，一名 Gazati 在以色列工作时被一辆汽车撞中。但是 “他的家人没有得到任何赔偿，” Al Amsi感到遗憾。

但这并不能吓到 Adham，他是一位 35 岁的男子，拥有三个公共卫生和计算机科学文凭。他说：“我没有任何要求，我可以在餐厅、超市或工厂工作。”

阿布·奥迪（Abu Oday）也不怀疑，他最近申请了许可证。

这位 38 岁的摄影记者说：“我作为自由记者工作了 15 年，” 他更喜欢用化名竞选。他补充说：“但是除非发生战争，否则我得不到可观的收入。”

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