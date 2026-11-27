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Uno de los momentos más sonados del debate electoral a cuatro, celebrado el jueves 26 de noviembre, fue el "calladita" que Alberto Núñez Feijóo lanzó a Ada Colau. La actriz Ester Expósito se ha pronunciado al respecto, llamando a sus más de 20 millones de seguidores a votar este domingo 29 de noviembre.

"Menos calladitas que nunca. A VOTAR el 29. Nos van a escuchar", escribía Expósito en sus stories de Instagram, en respuesta a las declaraciones del presidente del Partido Popular. "Buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta y usted calladita", proclamaba Feijóo durante el debate, refiriéndose a la cabeza de lista de Frente Amplio.

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EXPÓSITO PROTAGONIZARÁ LA REGENTA

Expósito, que ya se ha posicionado públicamente a favor del feminismo en varias ocasiones, tiene previsto protagonizar la nueva adaptación de La Regenta, el clásico escrito por Leopoldo Alas 'Clarín', que prepara Netflix. El proyecto ya ha comenzado su rodaje y, según adelantó la plataforma de streaming, reinterpretará la historia "desde un nuevo punto de vista femenino".

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La actriz de Élite o El talento dará vida en el filme a Ana Ozores, a quien su directora, Mar Coll (Salve María, Tres días con la familia), describía como un "personaje luminosos que habita un universo listo para depredarla". "Una mujer cuya sensibilidad y obstinada búsqueda constituyen, en sí mismas, una forma de resistencia", señalaba en un comunicado remitido por Netflix.