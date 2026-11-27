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Caracas, 27 nov (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este viernes que el BID Invest, brazo de inversión en el sector privado del grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobó un crédito para el sector privado y los emprendedores del país suramericano, que, sostuvo, ya está disponible.

"Ya hoy se aprobó, en la directiva del Banco Interamericano, la dispensa para Venezuela, primer paso. Pero ya desde hoy está disponible el crédito para el sector privado y para los emprendedores, BID Invest", señaló la mandataria en un acto con comerciantes y empresarios, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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Rodríguez no precisó de cuánto sería el monto de este crédito. EFE

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