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Brasilia, 27 nov (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defenderá la unidad del Mercosur en las negociaciones con terceros países, frente a los acuerdos bilaterales impulsados por Argentina y Uruguay, en la cumbre del bloque de la semana que viene en Montevideo, informaron este viernes fuentes oficiales.

La diplomacia brasileña considera que la próxima cita entre los líderes del Mercosur es una oportunidad para debatir las negociaciones emprendidas de forma aislada y su posible impacto en la unión aduanera del bloque.

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"Antes no existía esa intención de negociar por separado y ahora sí; por lo tanto, el presidente Lula debe abordar el asunto", comentó a la prensa este viernes la secretaria para América Latina y el Caribe de la Cancillería brasileña, la embajadora Gisela Padovan.

Una de las principales preocupaciones de Brasil gira en torno al acuerdo comercial suscrito en febrero entre Argentina y Estados Unidos, que contempla la reducción o eliminación de aranceles para una serie de productos y cuya compatibilidad con la lista de excepciones al Arancel Externo Común está bajo análisis.

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En concreto, Brasil teme que estos acuerdos puedan generar distorsiones entre el comercio de los países del bloque, porque Argentina podría comprar más barato de EE.UU. insumos que después vendría más caros a los otros países, explicó la directora general de Negocios Comerciales y Gobernanza Económica de la Cancillería, la embajadora Paula Barboza.

La misma inquietud se extiende a Uruguay, que inició su proceso de adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, en inglés), un bloque de libre comercio integrado por economías como Japón, el Reino Unido y Canadá, y que representa cerca del 15 % del PIB mundial.

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En junio, Argentina también formalizó su candidatura al bloque.

Además de las divergencias comerciales, la cumbre estará marcada por la expectativa ante la coincidencia de Lula y su homólogo argentino, Javier Milei, tras la reciente escalada de tensiones diplomáticas.

Ambos mandatarios han confirmado su asistencia, pero ninguna de las partes ha solicitado una reunión bilateral, según fuentes diplomáticas brasileñas.

De acuerdo con Padovan, "no hay ambiente por parte de Brasil si no hay disculpas y cambios de postura", en alusión a las ofensas proferidas por Milei y a las críticas "infundadas" del canciller argentino, Pablo Quirno, sobre el proceso electoral brasileño, un episodio que desembocó en la retirada definitiva del embajador de Brasil en Buenos Aires.

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Padovan se dijo confiada en que Brasil y Argentina van a "superar este momento" de crisis diplomática, aunque admitió que en el corto plazo "tal vez haya un menor énfasis político y social, y uno mayor en lo económico y comercial en las relaciones".

La defensa de la democracia también ocupará un lugar central en los discursos del mandatario brasileño, que se reeligió para un cuarto mandato en las elecciones del pasado octubre.

Al margen de la cumbre, Lula mantendrá reuniones bilaterales con sus homólogos de Paraguay, Pedro Alliana, y Uruguay, Yamandú Orsi.

am/mp/gad