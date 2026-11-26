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Bruselas, 26 nov (EFE).- El sector del turismo reclamó este jueves que la Unión Europea vuelva a autorizar la suspensión de la recogida de datos biométricos en sus fronteras exteriores hasta que se resuelvan "adecuadamente los problemas persistentes en la implantación" del Sistema de Entradas y Salidas (EES, por sus siglas en inglés).

"Europa está abierta a los negocios y cuenta con buenas conexiones, pero el EES está generando obstáculos innecesarios", señaló en un comunicado Tourism Manifesto, alianza que reúne a las asociaciones de aeropuertos (ACI Europe), aerolíneas (A4E e IATA), hoteles y restauración (HOTREC), agencias de viajes (ECTAA), plataformas de reservas, compañías de cruceros, operadores ferroviarios y turísticos, entre otros.

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El EES comenzó a implantarse progresivamente el 12 de octubre de 2025 y está plenamente operativo desde el 10 de abril de 2026 en los 29 países del espacio Schengen, donde ha sustituido el sellado manual de los pasaportes por un registro digital de las entradas y salidas de los viajeros extracomunitarios que realizan estancias cortas, que incluye datos biométricos como las huellas dactilares y la imagen facial.

Su objetivo es reforzar la seguridad de las fronteras europeas y combatir la inmigración irregular, pero el sistema ha sido muy criticado por los sectores del turismo y del transporte debido a los retrasos que genera en los controles fronterizos.

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"Volver a autorizar la suspensión de la recogida de datos biométricos constituye una respuesta urgente, pragmática y necesaria", subrayó la alianza turística, que considera que el nuevo sistema constituye un "riesgo para la competitividad, la resiliencia y la experiencia de los pasajeros".

La propia Comisión Europea, en la Estrategia de Turismo Sostenible que presentó a principios de mes, reconoce que "la implantación satisfactoria del EES será importante para mantener una experiencia positiva para los visitantes".

"Aunque las partes interesadas reconocieron los beneficios a largo plazo de la gestión digital de las fronteras, subrayaron que los problemas operativos durante el período de transición, incluidos los tiempos de espera prolongados en determinados pasos fronterizos exteriores, podrían afectar temporalmente al atractivo de los destinos europeos si no se abordan adecuadamente", señalaba el Ejecutivo.

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Tourism Manifesto atribuye los problemas a las carencias de personal, infraestructuras y equipos, así como a la falta de fiabilidad del sistema, y denuncia situaciones en las que los pasajeros han tenido que permanecer "a bordo de los aviones hasta que se liberara espacio en las terminales, lo que ha afectado al control del tráfico aéreo y a la programación de los vuelos".

"Los aeropuertos regionales de menor tamaño son especialmente vulnerables, sobre todo en regiones, particularmente insulares, donde constituyen la principal puerta de entrada de los visitantes", agrega la alianza.

Un estudio publicado el pasado junio por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo estimaba que, si los retrasos se volvieran habituales, podrían estar en riesgo hasta 41 millones de llegadas de turistas procedentes del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia, así como un gasto turístico de 45.400 millones de dólares.

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El estudio arrojaba que "el 63 % de los viajeros se plantearía visitar un destino fuera del espacio Schengen si los retrasos se convirtieran en algo habitual" y "el 33 % estaría mucho menos dispuesto o no estaría dispuesto en absoluto a visitarlo si existiera la posibilidad de sufrir colas de tres horas o más".

"Las consecuencias para los viajes de negocios y la industria de los eventos, como las imágenes de delegaciones y asistentes a congresos y ferias atrapados en colas aeroportuarias, se difunden ampliamente en las redes sociales y corren el riesgo de acentuar el efecto disuasorio", dice la agrupación sectorial.

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La alianza de asociaciones turísticas advierte de que a partir de enero de 2027 se espera "una aplicación más rigurosa de la obligación de recoger datos biométricos, tras un período de gracia informal prolongado".

"Sería ingenuo pensar que los Estados miembros encontrarán los recursos necesarios para invertir en más personal y equipamiento al ritmo requerido. Entretanto, se acercan rápidamente las fechas de mayor afluencia de viajeros durante las vacaciones de invierno", avisa la alianza.

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La solución, según Tourism Manifesto, pasa por que la UE vuelva a autorizar la suspensión de la recogida de datos biométricos "hasta que se alcance un nivel de funcionamiento adecuado en todo el espacio Schengen". EFE