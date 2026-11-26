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Ciudad del Vaticano, 26 nov (EFE).- El papa León XIV pidió promover una cultura "que ayude a los jóvenes a comunicarse de manera responsable", sobre todo en una época en "la que el miedo y los prejuicios se amplifican con tanta facilidad, especialmente en los entornos digitales".

"En una época en la que el miedo y los prejuicios se amplifican con tanta facilidad, especialmente en los entornos digitales, es necesario promover una cultura del encuentro que ayude a los jóvenes a comunicarse de manera responsable, a discernir con sabiduría y a construir puentes más allá de las diferencias", dijo el papa al recibir en Vaticano a los participantes de la XV Asamblea Plenaria del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso.

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"En el fragmentado panorama geopolítico actual, el diálogo auténtico es especialmente necesario, sobre todo allí donde las divisiones y las tensiones son más marcadas", animó el papa.

E invitó a todas las religiones "a renovar nuestro compromiso con la construcción de la paz" sobre todo en un momento donde "los conflictos armados, el debilitamiento de la confianza en la cooperación multilateral y la manipulación de la religión con fines políticos nos desafían".

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El papa renovó su llamamiento incluido en su encíclica 'Magnifica humanitas': "¡Encontrémonos, dialoguemos, negociemos!".

Y recordó que en su Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, 1 de enero de 2026, afirmó que "la paz también se ve amenazada por los avances tecnológicos que favorecen la militarización de la inteligencia artificial, confiando cada vez más a las máquinas decisiones que afectan a la vida y a la muerte".

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"Estos desafíos para la concordia, junto con otros derivados del progreso tecnológico, nos invitan a redescubrir el significado del desarme integral, que no puede lograrse únicamente mediante acuerdos políticos o la mera reducción de las armas", añadió.

Por lo que indicó que se necesita " una profunda transformación de los corazones y de las mentes" y entre ello la promoción de una nueva cultura entre los jóvenes.

"De este modo, mediante esfuerzos pacientes, podrán superarse el odio, el resentimiento y la indiferencia", añadió.

"No nos cansemos nunca de construir puentes, de superar las divisiones y de dar testimonio de la esperanza y de la paz que son don del Señor resucitado", concluyó el papa.