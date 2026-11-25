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Ineco ha desmentido "rotundamente" la acusación de Tecniberia de presunta apropiación de la experiencia de una ingeniería privada española en la licitación de la supervisión de una infraestructura en Perú, al replicar que no se ajustan a la realidad, y ha añadido que estudia acciones legales.

En un comunicado este miércoles, subraya que la documentación presentada por Ineco en el proceso de licitación "se ajusta a las bases y tiene respaldo oficial" de la Administración española que certifica las funciones desarrolladas por la empresa.

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Ha asegurado que la experiencia acreditada "no se sustenta únicamente en la información aportada por Ineco, sino que cuenta con respaldo documental oficial".

"Estas funciones incluían, entre otras, el seguimiento y supervisión de obras, el control económico y el apoyo técnico, administrativo y contractual a la dirección del contrato, tanto durante su ejecución como en las fases de finalización y recepción de las obras", ha añadido Ineco.

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Por otro lado, Ineco ha recordado que la Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado, con sentencia firme, las acusaciones de competencia desleal contra Ineco, y ha determinado que no se ha acreditado ningún incumplimiento de los requisitos legales ni la existencia de conducta desleal.