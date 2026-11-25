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El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, ha cargado contra la propuesta para el próximo presupuesto europeo del presidente del Consejo Europeo, António Costa, asegurando que es una "señal equivocada" porque lleva a cabo "recortes drásticos" en defensa y espacio que ponen "en peligro" los programas comunitarios más importantes.

"Los drásticos recortes en defensa y espacio en el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) de la UE (un 30%, 39.000 millones de euros menos) pondrán en peligro los programas paneuropeos más importantes", ha alertado el comisario lituano en un mensaje en redes sociales, varios días después de que Costa presentara su propuesta para el presupuesto de la UE y que debatirán los líderes en una cumbre este jueves y viernes en Bruselas.

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La soberanía europea y la preparación en materia de defensa, ha proseguido Kubilius, depende de los fondos que se le asignen. De hecho, ha enfatizado, "el pilar europeo de la OTAN 3.0 depende de ellos", haciendo referencia al plan de la Alianza Atlántica para que los países europeos se hagan cargo de su propia defensa convencional, sin el amparo de Estados Unidos.

El comisario ha puesto como ejemplo que programas como la constelación de satélites IRIS (que prevé ser una alternativa europea al sistema Starlink de Elon Musk), los proyectos militares para el desarrollo conjunto de capacidades que cubran las carencias estratégicas de defensa de la UE, así como otras iniciativas como el escudo antidrones podrían entrar en peligro.

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"Putin intensifica la escalada, la UE recorta. ¡Una señal equivocada!", ha sentenciado el responsable de Defensa del Ejecutivo comunitario, que venía reclamando desde hace meses que se aumente la financiación en el próximo MFF a la defensa para tratar de reducir la dependencia de Estados Unidos.

Según la propuesta presentada por Costa el pasado sábado, el Fondo Europeo de Competitividad, sufriría un recorte del 15,4% en comparación con la propuesta presentada hace varias semanas por Irlanda, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, ya que pasaría de 397.753 a 336.433 millones de euros.

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El ajuste es aún mayor en la partida destinada a resiliencia, seguridad, industria de defensa y espacio, que pierde casi un 30% de su dotación inicial, de 115.699 a 81.183 millones, mientras que el Mecanismo Conectar Europa, dedicado a financiar infraestructuras estratégicas de transporte y energía, se reduce un 14,4%, hasta los 61.859 millones de euros.