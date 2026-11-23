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La Capilla del Parador de Turismo abre sus puertas este próximo miércoles, 25 de noviembre, a una actuación conjunta de música del Barroco misional boliviano y una representación de cuerda de la Joven Orquesta Ciudad de Mérida.

Esta actividad, que comienza a las 20,30 horas, se enmarca dentro del proyecto de cooperación 'Vinculando Patrimonio de la Humanidad: Mérida y las Misiones Jesuíticas de Chiquitos en Bolivia', una iniciativa organizada conjuntamente por el Ayuntamiento de Mérida, el Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (Felcode) y el Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD Bolivia).

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El encuentro busca estrechar lazos culturales a través de la música, uniendo el legado histórico del Barroco misional boliviano con el talento musical emeritense.

Esta propuesta cultural permitirá compartir el patrimonio musical de ambos territorios y estrechar los vínculos entre Mérida y las Misiones Jesuíticas de Chiquitos a través de un encuentro musical, subraya el ayuntamiento emeritense en nota de prensa.

El programa del concierto incluye Sonata XVIII, Anónimo, Archivo Musical de Chiquitos: Allegro - Andante - Presto; Vísperas a San Ignacio de Loyola - Antífonas: Euge Serve Bone - Fidelis Servus - Beatus Ille Servus; Venezia, Peter Martin; Archivo Musical de Chiquitos, Anónimo, siglo XVIII: Ara Vale Hava - Letanía; Palladio, Karl Jenkins.

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También varios fragmentos de la Ópera a San Ignacio, Misiones Jesuíticas de Chiquitos / Archivo Musical de Chiquitos - Archivo Musical de Moxos: ¡Ay, qué tormento! - ¡Oh vida, cuánto duras! - Ve sin recelo de la victoria; y Guajojó, canción tradicional del folclore del oriente de Bolivia.