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Los Veintisiete han dado este jueves luz verde formal a la reforma que retrasará hasta 2030 la entrada en aplicación de parte de las nuevas normas europeas sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias químicas.

El aplazamiento figura en una reforma más amplia que modifica además las normas europeas sobre cosméticos y fertilizantes con el objetivo de reducir cargas administrativas para las empresas, manteniendo, según defienden ambas instituciones, el actual nivel de protección de la salud y del medio ambiente.

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En concreto, la entrada en vigor del Reglamento sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias químicas (CLP), cuya aplicación ya había sido pospuesta hasta 2028, se retrasa ahora otros dos años para hacerla coincidir con los cambios acordados en la legislación sobre cosméticos y fertilizantes, las otras dos piezas incluidas en este paquete de reforma.

"Un mercado único sólido depende de normas eficaces, proporcionadas y fáciles de aplicar para las empresas. La adopción de esta normativa simplificará y modernizará los requisitos para una amplia gama de productos químicos, facilitando así su comercialización en el mercado de la UE", ha defendido en un comunicado la ministra irlandesa de Economía y Comercio, Helen McEntee, presidencia de turno del Consejo de la UE.

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De este modo, la ministra ha defendido que estos "cambios prácticos reducirán los costes y la carga administrativa para las empresas, al tiempo que se mantienen los altos estándares europeos en materia de seguridad del consumidor y protección del medio ambiente".

Entre otras medidas, la reforma flexibiliza algunas exigencias para identificar los riesgos de estas sustancias y comunicarlos a través de las etiquetas, mantiene la apuesta por el etiquetado digital, introduce excepciones para determinados envases pequeños y fija un plazo de quince meses para que las empresas adapten la información cuando una nueva evaluación científica concluya que una sustancia presenta un mayor nivel de peligro.

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Asimismo, la revisión establece que las etiquetas seguirán siendo plenamente legibles para los consumidores y han fijado tamaños mínimos de letra para los productos dirigidos al público general, además de permitir que parte de la información sobre riesgos pueda facilitarse mediante códigos digitales en envases de muy pequeño tamaño, siempre que las advertencias esenciales sigan figurando en el embalaje exterior.

Finalmente, modifica también las normas sobre cosméticos que contienen sustancias consideradas peligrosas para la salud, como las cancerígenas, las que pueden provocar alteraciones genéticas o las que pueden afectar a la fertilidad y al desarrollo del feto, y fija nuevos plazos para su retirada del mercado.

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