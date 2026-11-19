Guardar

El 28,4% de los estudiantes encuestados que participaron en Campus Rural en 2025 asegura haber encontrado una oportunidad laboral gracias al programa, que permite que los universitarios realicen prácticas académicas en pequeños municipios de toda España. Además, el 63,6% se plantea desarrollar su trayectoria profesional en el medio rural.

Estas son algunas de las conclusiones del seguimiento presentado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el encuentro anual de la iniciativa, organizado este miércoles por la Dirección General de Políticas contra la Despoblación y la Universidad Pública de Navarra (UPNA).

PUBLICIDAD

Un año después de la experiencia, el 51,1% afirma haber ampliado su red de contactos y el 40,9%, haber descubierto nuevas oportunidades, mientras que el 39,8% mantiene alguna relación profesional con la entidad en la que realizó las prácticas.

Campus Rural está impulsado por el MITECO en colaboración con el Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades, la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) y las universidades participantes, que suman 45 de las 50 universidades públicas españolas.

PUBLICIDAD

Desde su puesta en marcha en 2022, el programa ha permitido que 3.025 universitarios realicen prácticas académicas en pequeños municipios de toda España. En 2026, han participado 823 estudiantes de 45 universidades públicas, que han realizado prácticas en 499 municipios, lo que supone un 25% más de participantes que el año anterior.

El encuentro anual del programa Campus Rural fue inaugurado por el secretario general para el Reto Demográfico, Paco Boya; el vicerrector de Enseñanzas de la UPNA, Javier Goicoechea; el vicerrector de la Universidad de Alicante y representante de CRUE, Raúl Ruiz; y la vocal de Sostenibilidad de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas, Lucía Íñigo.

PUBLICIDAD

Asimismo, intervino Jon Fernández, técnico del CIT Navarra y antiguo alumno de Campus Rural. De acuerdo con Transición Ecológica, la jornada incluyó un taller con estudiantes, una reunión del MITECO con las universidades, una exposición de proyectos y un coloquio. Además, se celebraron una mesa de debate y otra de conclusiones de los talleres de estudiantes.