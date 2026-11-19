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Un grupo de activistas contra los pesticidas, entre ellos personas enfermas de cáncer, ha arrojado cenizas sobre el comisario europeo de Salud y Bienestar Animal, Oliver Varhelyi, mientras intervenía en la Cumbre Europea sobre el Cáncer celebrada hoy en Bruselas, en protesta por la propuesta legislativa comunitaria ‘Ómnibus’ de simplificación de la burocracia que, según denuncian, debilitará las normas de protección frente a los productos fitosanitarios.

“Comisario Varhelyi, soy una paciente de cáncer. Estoy protestando contra el Ómnibus X. ¡Estas son las cenizas de las personas a las que van a matar con los pesticidas del Ómnibus X! ¡Qué vergüenza! Los agricultores, los pacientes de cáncer y las víctimas de los pesticidas nos negamos a morir por culpa de los pesticidas”, ha irrumpido una de las activistas al inicio de la intervención del comisario.

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Varhelyi, lleno de ceniza desde la chaqueta hasta los pantalones del traje, se ha enfrentado a los manifestantes y ha respondido a sus quejas delante de un auditorio lleno que estaba esperaba su intervención en la cumbre: “¿Así es como respetan a las víctimas del cáncer, arrojándome sus cenizas?”.

El comisario europeo de Salud y Bienestar Animal, Oliver Varhelyi, cubierto de ceniza tras la protesta de activistas contra los pesticidas en la Cumbre Europea sobre el Cáncer, celebrada en Bruselas. (Europa Press)

Dos de los activistas habían subido al estrado donde se encontraba el comisario, portando camisetas con el nombre de la organización francesa “Ira contra el cáncer”. Tras unos segundos improperando mensajes contra el comisario como “¡Vergüenza!” o “¡No nos matéis!”, los agentes de seguridad han intervenido para retirar a los manifestantes del escenario y permitir que continuara el acto.

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La protesta ha sido reivindicada por varias organizaciones francesas, entre ellas Ira contra el Cáncer, la Confederación Campesina, el Colectivo de Apoyo a las Víctimas de los Pesticidas del Oeste y el movimiento ecologista Los Levantamientos de la Tierra, que han denunciado el respaldo del comisario a la iniciativa conocida como ‘Ómnibus X’, destinada a simplificar la normativa europea sobre productos fitosanitarios.

Los activistas ven un retroceso en las políticas de prevención sanitaria

“Qué vergüenza que apoye la directiva Ómnibus en perjuicio de la salud pública”, han criticado los organizadores de la protesta en un comunicado, en el que aseguran que las cenizas arrojadas sobre Varhelyi representan a las víctimas de los pesticidas.

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Las organizaciones sostienen que la propuesta comunitaria de simplificación supondrá un retroceso en las políticas de prevención sanitaria y aumentará la exposición de la población a sustancias potencialmente perjudiciales, ya que reduce las obligaciones ambientales que exigen a las empresas informar del impacto de su actividad en el medio ambiente para aliviarlas de carga burocrática.

“Esta directiva acabará con las políticas de prevención de la salud pública en nuestros países, ya que se nos impondrán pesticidas tóxicos en todas partes, durante toda nuestra vida y la de nuestros hijos”, han denunciado los activistas, que han recordado que en Europa, las muertes por cáncer representan una cuarta parte de la mortalidad total, gran parte de ellas por influencia de los pesticidas.

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En este sentido, han advertido que seguirán “luchando hasta que se tengan en cuenta” sus reivindicaciones, entre ellas la retirada de la ‘Omnibus’ y de “todos los proyectos de simplificación de la normativa sobre productos fitosanitarios”, así como la dimisión inmediata del comisario, y el apoyo a las explotaciones agrícolas en su transición ecológica.

(Europa Press)