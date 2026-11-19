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El activista climático colombiano Francisco Javier Vera Manzanares ha sido galardonado hoy con la 22.ª edición del Premio Internacional de la Paz Infantil, en una ceremonia celebrada en el emblemático Palacio de la Paz de La Haya, ciudad de la paz y la justicia.

El premio Nobel de la Paz Kailash Satyarthi entregó al joven Francisco, de 17 años, el premio juvenil más prestigioso del mundo, en reconocimiento a su labor para situar los derechos de la infancia en el centro de la justicia climática. Malala Yousafzai y Greta Thunberg figuran entre los anteriores ganadores de este reconocimiento, que da voz y proyección internacional a niños y jóvenes que luchan por sus derechos, ofreciéndoles una plataforma capaz de llegar a millones de personas en todo el mundo.

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Seleccionados entre 280 candidaturas de 57 países, las historias del ganador y de los finalistas de esta edición ponen de manifiesto la enorme carga que asumen los jóvenes cuando los adultos no están a la altura.

Actualmente exiliado en España, la trayectoria de Francisco comenzó en Colombia en 2019, cuando él y seis amigos organizaron protestas tras ser testigos de la devastación provocada por los incendios en la Amazonía. Aquel movimiento acabaría convirtiéndose en Guardianes por la Vida, que desde entonces ha plantado 5.000 árboles en Europa y América Latina y ha llegado a más de 50.000 personas a través de talleres de liderazgo medioambiental.

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Su activismo desempeñó un papel relevante en la ratificación por parte de Colombia, en 2024, del Acuerdo de Escazú, el primer tratado jurídicamente vinculante del mundo que contempla protecciones específicas para las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales.

A pesar de las amenazas de muerte que obligaron a Francisco a abandonar Colombia y trasladarse a España, continúa defendiendo tanto la protección del medioambiente como los derechos humanos de los activistas climáticos a nivel internacional.

El mensaje de Francisco al mundo es claro: “¡No permitamos que la historia nos recuerde como aquellos que consintieron un ataque contra la vida! Todos los niños del mundo tienen derecho a vivir en un planeta sano, limpio, digno y en paz.”

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Marc Dullaert, fundador y presidente de KidsRights Foundation, la organización impulsora del premio señaló: “A pesar de ser un ejemplo de activismo pacífico para los defensores de los derechos climáticos de todo el mundo, nuestro ganador, Francisco, de 17 años, se ha visto obligado a huir y cruzar el mundo debido a las violentas amenazas de muerte que ha recibido. Es vergonzoso que los gobiernos no sean capaces de protegerle a él, a otros activistas infantiles y su derecho a ser escuchados”.

El Premio Internacional de la Paz Infantil lleva más de dos décadas apoyando a jóvenes activistas. La ceremonia de 2026 supone el regreso del evento a Países Bajos, después de que la edición del año pasado se celebrara en Estocolmo, Suecia. Siguiendo la tradición del premio, el reconocimiento fue entregado por un premio Nobel de la Paz, Kailash Satyarthi, quien hizo entrega a Francisco de la estatuilla Nkosi en reconocimiento a su labor.

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Además del galardón, Francisco recibirá una plataforma internacional y financiación a través del International Children’s Peace Prize Project Fund de KidsRights Foundation para ayudarle a ampliar el alcance de su trabajo a nivel mundial. Francisco aspira ahora a llevar su misión a una escala global y formar a al menos 20.000 niños y jóvenes más mediante programas sobre justicia climática, derechos de la infancia y construcción de paz.

Las historias del ganador y los finalistas de este año: tres jóvenes activistas que luchan por los derechos de la infancia

La historia de Francisco: del activismo de base a influir en la política internacional

Francisco se convirtió en una figura reconocida a nivel nacional cuando, con solo nueve años, se convirtió en el primer niño de la historia de Colombia en dirigirse al Congreso del país, donde reclamó a los legisladores que integraran la protección del medioambiente en todas las políticas públicas.

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De su activismo en Colombia dio el salto al ámbito internacional. Ejerció como asesor infantil del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, contribuyendo a la elaboración de la Observación General n.º 26 sobre los derechos de la infancia y el cambio climático. Naciones Unidas también le nombró su primer defensor juvenil de la acción ambiental y climática en América Latina y el Caribe. A través de estas iniciativas ha conseguido 42.000 firmas en apoyo a declaraciones climáticas locales y ha llevado más de 1.200 testimonios de niños y adolescentes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Pese a haber recibido amenazas de muerte y haberse visto obligado a vivir en el exilio, Francisco se niega a ser silenciado. Continúa luchando no solo por la justicia climática, sino también por la protección de otros defensores del clima que sufren amenazas, intimidación y violencia por defender el planeta

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La historia de Issaiah: por los derechos de los niños en el sistema judicial chileno

Tras darse cuenta, con solo 12 años, de que muchas decisiones judiciales se tomaban sin escuchar a los niños, Issaiah Guzman Arancibia ha trabajado durante los últimos tres años desde las propias instituciones chilenas para proteger la dignidad de la infancia. Ahora, con solo 16 años, ha comparecido en dos ocasiones ante la Corte Suprema de Chile, ha desarrollado guías educativas adaptadas a niños para el sistema judicial y ha formado a 500 jueces y agentes de policía. Su libro, La realidad de la cárcel, da voz a los niños y niñas cuyas madres se encuentran en prisión.

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La historia de Sufaira: defendiendo el derecho de las niñas refugiadas a la educación y a una vida libre de matrimonio infantil

Obligada a huir de Myanmar cuando tenía siete años, Sufaira ha crecido en los campos de refugiados de Cox’s Bazar. Cuando el cierre de las escuelas dejó a las niñas más expuestas a la explotación y los matrimonios infantiles aumentaron un 21%, organizó clases comunitarias e intervino directamente con las familias para tratar de evitar matrimonios a edades tempranas. Al vivir sin estatus legal ni protección, se enfrenta a un peligro real cada vez que alza la voz, pero se niega a permitir que el miedo silencie a sus compañeras. El apellido de Sufaira se ha omitido por razones de seguridad personal.

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