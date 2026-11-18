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El Cairo, 18 nov (EFE).- Los ataques perpetrados por el grupo paramilitar sudanés Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en la ciudad de Al Obeid (centro-sur), que causaron decenas de muertos y la interrupción de servicios esenciales, deben investigarse como "crímenes de guerra", señaló este miércoles Amnistía Internacional (AI).

La organización investigó nueve ataques con drones de las FAR ocurridos entre junio y agosto de este año en la capital del estado de Kordofán del Norte, uno de los principales focos de la guerra iniciada en abril de 2023, y que se saldaron con 37 civiles muertos y diez heridos.

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"Tres de los ataques impactaron en zonas residenciales; cuatro afectaron a infraestructura civil clave -incluida la central eléctrica de Al Obeid, estaciones de combustible y el mercado principal-; y dos tuvieron como objetivo vehículos en movimiento", indicó en un informe AI.

Entre junio y agosto, Al Obeid, bajo control del Ejército sudanés, vivió bajo asedio de los paramilitares y se convirtió en uno de los focos más delicados de la guerra en Sudán.

En ese periodo se documentó una intensificación de los ataques, sobre todo con drones, contra mercados, escuelas, gasolineras, infraestructuras de agua, barrios residenciales y zonas próximas a rutas de suministro.

Amnistía recordó que en junio se intensificaron "drásticamente" los ataques de las FAR con drones contra Al Obeid, al parecer mientras "se preparaban para lanzar una ofensiva terrestre contra la ciudad, lo que ha despertado el temor de que se repitan las atrocidades cometidas durante la toma de Al Fasher hace un año".

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Agregó que en todos los incidentes, las personas entrevistadas afirmaron haber visto o escuchado los drones momentos antes o después de los ataques.

"La investigación de Amnistía no halló objetivos militares en las inmediaciones de los lugares atacados en el momento en que se produjeron los ataques", añadió el texto de la organización.

Concluyó que estos ataques "deben investigarse como crímenes de guerra".

Añadió que ponen de manifiesto "cómo el conflicto en Sudán está entrando en una nueva fase, en la que todas las partes recurren cada vez más a drones y otras armas avanzadas, no solo para matar y herir a civiles, sino también para interrumpir servicios esenciales y vitales".

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Así lo afirmó la secretaria general de Amnistía, Agnès Callamard, quien sostuvo que "no hay tiempo que perder": "Ante el aumento de los mortíferos ataques con drones contra la población civil, es necesaria una acción inmediata. La ONU y la Unión Africana deben colaborar urgentemente para proponer e implementar medidas".

Anteriormente, la organización ya había documentado cómo Emiratos Árabes Unidos (EAU) suministró armas, municiones, vehículos blindados de transporte de personal y drones a las FAR, y constató que estas utilizaron drones de fabricación china, los cuales fueron proporcionados por Abu Dabi.

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"Se trata de una guerra contra la población civil, sostenida por terceros, entre ellos EAU, el principal valedor de las FAR. Todos aquellos que fabrican y suministran drones y otro tipo de material militar a las partes en conflicto deben cesar de inmediato en estas actividades", añadió.

Los paramilitares mantienen un asedio parcial sobre la ciudad de Al Obeid desde hace casi dos años, en un intento por arrebatársela al Ejército sudanés, ya que se encuentra en una ubicación estratégica, en un nudo vital de tránsito y carreteras que conectan las regiones occidentales -controladas o disputadas por las FAR- con las regiones orientales y centrales, bajo control de Fuerzas Armadas. EFE

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