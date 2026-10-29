El atacante de la diputada australiana probablemente sufría psicosis, según un informe

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Sídney (Australia), 29 oct (EFE).- El hombre acusado de atropellar deliberadamente a la diputada australiana Helen Haines probablemente se encontraba en un estado de psicosis y presentaba delirios de persecución, según una evaluación inicial realizada en prisión que no encontró indicios de extremismo ni vínculos con grupos políticos, informaron este jueves medios locales.

El informe apunta a la existencia de un trastorno mental grave, mientras los especialistas estudian otros aspectos de su cuadro clínico, como sus antecedentes de traumatismos craneales, consumo de drogas y dolor crónico, así como la posible influencia de una enfermedad neurodegenerativa conocida como encefalopatía traumática crónica (CTE).

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Según fuentes conocedoras de la evaluación citadas por la cadena pública ABC, las publicaciones conspirativas que el acusado difundía en redes sociales sobre asuntos como Israel, Gaza, el cambio climático, el Kremlin o el delincuente sexual Jeffrey Epstein podrían reflejar un deterioro de su salud mental y el desarrollo de ideas paranoides.

"No hay indicios de extremismo", señaló una de las fuentes, que también descartó, por el momento, evidencias de pertenencia a grupos o de una motivación ideológica.

El hombre está acusado de embestir intencionadamente a Haines frente a su oficina electoral en Wangaratta, en el estado de Victoria (sur), el pasado 19 de octubre. La diputada sufrió heridas de extrema gravedad y los médicos tuvieron que amputarle ambas piernas.

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El sospechoso había pasado anteriormente por unidades psiquiátricas, donde se investigó la posibilidad de que sufriera esquizofrenia, sin embargo, nunca recibió un diagnóstico formal, en parte por las dificultades para evaluar su estado durante el seguimiento médico.

El acusado habría sufrido, además, varias conmociones cerebrales durante su etapa como jugador de fútbol australiano y también padece mielitis transversa idiopática, una enfermedad neurológica que puede provocar dolor, parálisis y alteraciones de la sensibilidad.

Según un amigo citado por ABC, en los últimos años se había ido aislando cada vez más y mostraba una creciente fijación con determinados asuntos.

El sospechoso permanece bajo custodia y continúa siendo evaluado por los servicios médicos, mientras que la próxima comparecencia judicial está prevista para febrero de 2027. EFE