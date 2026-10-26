Trump reitera su apoyo a Netanyahu en las elecciones en Israel: "Debemos terminar el trabajo que comenzamos"

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este lunes su respaldo al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de cara a las elecciones legislativas de este martes en el país asiático, antes de ensalzar los logros en las ofensivas lanzadas contra Irán en 2025 y febrero de 2026 y destacar que ambos tienen que "terminar el trabajo" que empezaron.

"Al pueblo de Israel, para aquellos que aún no lo han visto, adjunto el respaldo que le brindé hace una semana a su primer ministro, 'Bibi' Netanyahu", ha subrayado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje en redes sociales, en el que ha destacado la "excelente relación" entre ambos, que ha permitido que logren "grandes victorias juntos", especialmente a lo relativo a las ofensivas contra Irán. "Voten por 'Bibi' Netanyahu como primer ministro; ¡debemos terminar el trabajo que comenzamos!", ha resaltado.

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"Lancé el ataque contra Venezuela, una de las operaciones militares más exitosas de la historia, pero antes de eso lanzamos la operación 'Martillo de Medianoche', impidiendo que el principal Estado patrocinador del terrorismo en el mundo obtuviera un arma nuclear", ha subrayado, en referencia a la ofensiva lanzada en junio de 2025 contra el país asiático, que desató un conflicto que se extendió doce días.

Así, ha relatado que posteriormente llegó la operación 'Furia Épica', lanzada en febrero de 2026 y que abrió un conflicto en Oriente Próximo, a raíz de la cual "Irán ya no cuenta con Armada ni Fuerza Aérea", mientras que "tanto su aparato militar como su economía están en ruinas". "La inflación en Irán alcanza el 301%", ha dicho Trump, quien ha afirmado que el bloqueo naval "les impide obtener petróleo" y que "dos niveles de su liderazgo, tanto militar como de otro tipo, han sido eliminados".

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Por ello, ha reclamado a los israelíes que "recuerden al acudir a las urnas que 'Bibi' ha sido un increíble primer ministro guerrero". "Ciertos individuos sumamente malvados solían llamar a Israel 'el pequeño Satán' y a Estados Unidos 'el gran Satán'. Ya no se escucha más ese grito que recorría el mundo: '¡Muerte a Estados Unidos, muerte a Israel!', y no volverá a escucharse", ha zanjado.

Tras ello, el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha afirmado en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense MS NOW que no considera que las palabras de Trump en apoyo explícito a Netanyahu de cara a las elecciones vayan a afectar su decisión sobre a quién da el mandato de formar el nuevo Ejecutivo tras las legislativas.

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"No creo que el presidente de Estados Unidos ni nadie más pueda interferir en mi criterio", ha señalado. "Este debe basarse en determinados hechos, y ya veremos cuáles son esos hechos", ha manifestado Herzog, quien ha reconocido que "no obstante, habrá mucha presión, al margen de todo esto".

El mandatario israelí, quien ha incidido en que tiene "un enorme respeto" a Trump, ha recordado que la decisión de conceder el mandato en Israel está entre sus competencias. "Sé cómo deliberar con él o con cualquier otro líder mundial", ha esgrimido, al tiempo que ha añadido que "se trata de la democracia y la Constitución de Israel". "Eso es lo que me importa", ha apostillado.

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