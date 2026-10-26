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Montero (PSOE-A) celebra la victoria de Lula en Brasil como la de "la democracia frente al auge ultra"

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La secretaria general del PSOE-A y vicesecretaria general del PSOE federal, María Jesús Montero, ha celebrado este lunes la victoria de Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil como "una victoria de la democracia frente al auge ultra".

Así lo ha dejado escrito la dirigente socialista en un mensaje en su cuenta en la red social 'X', en el que ha valorado la victoria del candidato a la reelección como presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la segunda vuelta de las elecciones en el país sudamericano, en la que se ha impuesto al candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro.

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María Jesús Montero ha considerado el triunfo de Lula como "un rayo de luz, un freno al autoritarismo y una apuesta por la justicia social, la igualdad y la defensa de los derechos".

Al hilo de esta victoria, la líder del PSOE andaluz ha valorado "la fuerza de la gente que elige el progreso frente a quienes quieren hacernos retroceder", y ha cerrado su mensaje con una felicitación "a todas por esta victoria de la decencia". "Hoy luce el sol", ha zanjado Montero.

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