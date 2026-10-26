Lula se pone en cabeza y adelanta a Flávio Bolsonaro en las presidenciales de Brasil con el 69% escrutado

Guardar

El candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, lidera de manera provisional la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas con un 50,9% de votos, según los resultados oficiales correspondientes al 69,51% del escrutinio.

Mientras, su rival, el candidato del Partido Liberal (PL) --e hijo del expresidente Jair Bolsonaro--, Flávio Bolsonaro, obtiene, por el momento, el 49,1% de los sufragios, según los datos publicados por el Tribunal Superior Electoral brasileño.

PUBLICIDAD

La participación se ha situado en un 81,02%, mientras que los votos en blanco son un 1,09% y los nulos, un 2,03%. El resto, el 96,88%, han sido votos válidos.

La votación se ha desarrollado este domingo con problemas en el transporte público, lo que ha propiciado que ha petición de las propias candidaturas, principalmente la de Lula da Silva, el Tribunal Supremo Electoral brasileño haya ordenado prorrogar dos horas, hasta las 19.00 horas (hora local), la votación.

PUBLICIDAD