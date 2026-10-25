Trump anuncia una inversión de Audi de casi 4.000 millones de euros para su primera fábrica en EEUU

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado la decisión de la empresa alemana de automóviles, Audi, de construir su primera fábrica en suelo norteamericano, durante un mitin en el estado de Georgia antes de las elecciones de medio mandato.

Junto al director ejecutivo de la compañía alemana, Gernot Döllner, Trump ha comunicado a sus seguidores que la construcción de la planta de SUV (Vehículo Utilitario Deportivo; por sus siglas en inglés) de gran tamaño comenzaría el mes que viene y que produciría unos 200.000 vehículos al año.

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"Me complace enormemente anunciar una inversión masiva en la fabricación de automóviles en el gran estado de Georgia. Audi acaba de comprometerse a invertir 4.250 millones de dólares (unos 3.800 millones de euros) en Macon, donde el próximo mes comenzará la construcción de una enorme planta que producirá 200.000 coches al año.

Sin embargo, Audi ha señalado en un comunicado que estaba previsto en un principio que la construcción comenzara en 2027 y que la producción se iniciara a principios de la década de 2030.

La empresa alemana tiene previsto invertir más de 4.000 millones de dólares (unos 3.570 millones de euros) y crear unos 4.500 puestos de trabajo en la fábrica, la cual producirá SUV de gama alta adaptados al mercado estadounidense.

Este anuncio se produce a menos de diez días de las elecciones de mitad de mandato del próximo 3 de noviembre, en las que el Partido Republicano busca conservar su ajustada mayoría en ambas cámaras del Congreso pese a que las encuestas vaticinan una victoria demócrata.

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Desde su retorno a la Presidencia en enero de 2025, Donald Trump ha intensificado la presión sobre las empresas extranjeras para que trasladen su producción a suelo estadounidense, combinando la amenaza de aranceles con la exención de gravámenes para quienes fabriquen de forma local, una estrategia con la que la Casa Blanca busca estimular la economía nacional y la creación de empleo.