Procesan por traición a exfiscal mexicano por operativo en el que murieron agentes de EEUU

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Ciudad de México, 25 oct (EFE).- El ex fiscal general del estado mexicano de Chihuahua César Jáuregui, encarcelado por permitir que agentes estadounidenses participaran sin autorización en un operativo antidrogas, fue vinculado a un proceso penal este domingo por su presunta responsabilidad en el delito de traición a la patria.

En la madrugada de este domingo, el juez de control del centro de justicia del penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el municipio de Almoloya, Estado de México, Ricardo Santos Dorantes, determinó que el Ministerio Público "aportó elementos de prueba suficientes para presumir su responsabilidad en el delito de traición a la patria".

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De acuerdo con el artículo 123 del Código Penal Federal, el delito de traición a la patria contempla penas que van de los 5 hasta los 40 años de prisión.

Además, el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Jáuregui, quien permanecerá recluido en el citado penal durante el tiempo que dure el proceso y hasta que se le dicten sentencia.

Apenas el pasado viernes, la Fiscalía General de la República (FGR) de México informó de la apertura de una nueva línea de investigación sobre presuntos actos de corrupción del ex fiscal general de Chihuahua.

En un comunicado, la Fiscalía detalló que la investigación surgió tras una reunión entre su titular, Ernestina Godoy, y la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, quien compartió información sobre presuntos "actos de corrupción" del exfiscal estatal.

Los señalamientos están relacionados con "casinos y prestanombres, sobre lo cual, la gobernadora facilitaría la información respectiva, lo que motivó la apertura de una nueva línea de investigación", apuntó la autoridad.

La nueva indagatoria se sumó a los dos procesos penales abiertos contra Jáuregui, el de traición a la patria y otro por ejercicio ilegal del servicio público, relacionados con la participación de presuntos de agentes de la CIA en un operativo antidrogas en abril pasado.

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La FGR agregó que la gobernadora Campos "responsabilizó al ex fiscal general del Estado, sobre los hechos acontecidos en Chihuahua, en los que intervinieron personas de nacionalidad extranjera".

El 19 de abril, dos agentes de Estados Unidos y dos funcionarios mexicanos murieron en un accidente de carretera cuando regresaban de un operativo antidrogas en la comunidad de El Pinal, en el municipio de Morelos, estado de Chihuahua.

Durante el operativo, autoridades de Chihuahua participaron en el hallazgo de un laboratorio clandestino de drogas sintéticas, y según la investigación federal, lo hicieron con presencia de agentes de EE.UU. sin la autorización exigida por la legislación mexicana.

El caso escaló en los últimos días con la detención y encarcelamiento de Jáuregui, quien renunció a la fiscalía estatal el 27 de abril tras reconocer fallos institucionales de información y supervisión. EFE