Kim Jong Un concluye una visita sorpresa a China en un gesto de reforzar las relaciones entre ambos países

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El líder norcoreano, Kim Jong Un, ha emprendido este domingo el regreso a Pyongyang tras culminar una visita oficial sorpresa a la ciudad fronteriza china de Dandong, en un viaje que reafirma la vocación de ambas naciones por reforzar sus relaciones.

Según ha anunciado la cadena estatal norcoreana KCNA, Kim visitó el sábado la localidad china de Dandong, donde se reunió con uno de los máximos dirigentes del Partido Comunista Chino, Wang Huning, y donde ambos rindieron homenaje a los soldados chinos que lucharon en la guerra de Corea (1950-1953).

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Durante el encuentro, Kim ha manifestado el compromiso de su Gobierno de seguir salvaguardando la "amistad invencible forjada en sangre" entre ambas naciones. Tras asistir a un banquete oficial y recorrer la localidad atendiendo a las recomendaciones del presidente chino, Xi Jinping, el líder norcoreano emprendió el regreso a Pyongyang cruzando la frontera a través del nuevo puente inaugurado sobre el río Amnok (conocido como río Yalu en China).

"(Kim) reiteró la voluntad de nuestro Partido, gobierno y pueblo de recordar y preservar para siempre la gloriosa historia de superación conjunta de las adversidades, y de heredar firmemente la invencible amistad entre Corea y China, forjada con sangre", reza el comunicado.

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Asimismo, Kim ha manifestado que "jamás olvidaran, generación tras generación, la historia en la que los hijos e hijas del pueblo chino contribuyeron a su revolución con su sangre, y que continuarán con firmeza la historia de amistad entre Corea y China".

Esta visita supone el primer viaje oficial de Kim al país chino desde hace poco más de un año, cuando viajó en septiembre de 2025 a Pekín para las conmemoraciones del octogésimo aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y para reunirse con Xi. Esta ha supuesto su sexta visita a China desde que heredó el cargo en 2011.

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China se mantiene como el principal socio económico y el aliado diplomático más relevante de Corea del Norte. Ambos países han intensificado sus relaciones en los últimos meses, destacando la visita oficial del presidente Xi Jinping a Pyongyang el pasado junio de 2026, cuando ambos mandatarios se comprometieron a profundizar la cooperación en los ámbitos político, comercial y estratégico.