El Rally Dakar no se correrá en Arabia Saudí en 2027 debido a los ataques hutíes

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El Rally Dakar de 2027 no se disputará en Arabia Saudí debido a la tensa situación provocada por los continuos ataques de los rebeldes hutíes, y está previsto que el 'raid' se celebre en otro país.

"El Dakar 2027 no se celebrará en Arabia Saudí. El rally regresará al país en 2028. Amaury Sport Organisation (A.S.O.) y Saudi Motorsport Company (SMC) han decidido conjuntamente que el Dakar 2027, programado del 1 al 15 de enero de 2027, no se celebre en Arabia Saudí, tras los recientes acontecimientos en la región", confirmó la organización de la carrera este domingo.

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Además, señaló que esta decisión es "excepcional y única" y se ha tomado "en estrecha coordinación con la Federación de Automovilismo y Motociclismo de Arabia Saudita (SAMF), y con el apoyo de la FIA y la FIM", recalcando que la prueba se celebrará "igualmente" aunque en un "territorio diferente" que se anunciará "en los próximos días".

El Rally Dakar se celebra en Arabia Saudí desde 2020 y los organizadores han afirmado que volverá al país en 2028 para celebrar su 50ª edición. "Las organizaciones ya están trabajando juntas para convertir este hito en un momento excepcional para el Dakar y para Arabia Saudí, con un compromiso compartido de volver a ofrecer un evento icónico y de clase mundial con los más altos estándares", indicó.

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Arabia Saudí se enfrenta a una presión cada vez mayor debido a los ataques de los hutíes, respaldados por Irán, en el vecino Yemen, incluidos ataques contra el aeropuerto de Riad que han dejado varios muertos y muchos heridos.

A principios de esta semana, se canceló la final del Global Champions Tour de salto ecuestre en Riad debido al conflicto. Este importante evento ecuestre tendrá ahora lugar en Verona.