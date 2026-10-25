El rally Dakar 2027 se correrá fuera de Arabia Saudí por los ataques de los hutíes

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El Cairo, 25 oct (EFE).- El Rally Dakar, que iba a disputarse en enero de 2027, se correrá fuera de Arabia Saudí a causa de los continuos ataques de los rebeldes hutíes del Yemen contra el reino árabe, según informaron este domingo los organizadores.

"El Amaury Sport Organisation (A.S.O.) y Saudi Motorsport Company (SMC) han decidido conjuntamente que el Dakar Arabia Saudí 2027, previsto del 1 al 15 de enero de 2027, no tendrá lugar en el reino, a raíz de acontecimientos recientes en la región", indicaron en un comunicado.

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Asimismo, aseguraron que la edición de 2027 se celebrará en un territorio diferente y será organizada por A.S.O., y que la "ubicación se anunciará por separado en los próximos días".