Corinthians golea a Independiente del Valle y se cita con Santa Fe en semifinales

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Quito, 24 oct (EFE).- El equipo femenino de Corinthians, actual campeón de la Copa Libertadores, se clasificó este sábado a las semifinales del torneo que se disputa en Quito al golear por 5-0 al de Independiente del Valle.

El equipo brasileño se medirá en la próxima instancia con el Independiente Santa Fe colombiano, que avanzó a las semifinales al imponerse en una tanda de penaltis a Palmeiras tras igualar 2-2 en tiempo reglamentario.

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Corinthians y Santa Fe se citarán el próximo miércoles en Quito.

El campeón de la Libertadores 2017, 2020, 2021, 2023, 2024 y 2025 vapuleó a Independiente del Valle con un triplete de Gabi Zanotti (ms. 62, 66 y 92), y sendos tantos de Duda Sampaio (m.50) y Victoria Albuquerque (m.52).

El descalabro del equipo local comenzó con el tanto de Duda Sampaio, que pescó un rebote desde corta distancia y anotó; Victoria Albuquerque pescó otro rebote de la portera local, la brasileña Alice Tosta, y con remate colocado y rasante anotó el segundo.

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Gabi Zanotti ingresó en el minuto 60 y le bastó desde ese momento para aprovechar cada asistencia de sus compañeras de equipo, para convertir el triplete.

Los otros semifinalistas de la Copa Libertadores femenina se conocerán este domingo, tras los partidos entre el Deportivo Cali colombiano contra el Olimpia paraguayo, y el del Cruzeiro brasileño contra el Libertad paraguayo. EFE

(foto)