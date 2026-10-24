Un detenido en Alemania sospechoso de incendiar el 'Nido del Águila' de Hitler

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Berlín, 24 oct (EFE).- Un hombre ha sido detenido en el sur de Alemania después del incendio, posiblemente deliberado, del chalé conocido de Kehlsteinhaus, conocido popularmente como el 'Nido del Águila' de Adolf Hitler y que era utilizado por los jerarcas nazis para recibir a invitados extranjeros.

Según comunicó este sábado la policía de Baviera, el viernes por la noche se desató un incendio que llevó a que la edificación, situada en un pico de los Alpes bávaros, fuera pasto de unas llamas que todavía no han sido apagadas por completo, aunque según informaciones preliminares nadie resultó herido.

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"Una persona sospechosa ha sido detenida de forma provisional. La Policía Criminal de Traunstein ha asumido las investigaciones sobre la causa del incendio", indicó la policía de Baviera Superior Sur en un breve comunicado.

La primera alerta llegó el viernes por la noche hacia las 21:15 hora local (19:15 GMT), pero el difícil acceso al chalé dificultó las labores de apagado, que por este motivo todavía continúan, con la participación hasta el momento de unos 200 operativos.

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En los vídeos difundidos en los medios se puede ver cómo las llamas engullen por completo el edificio.

"Está en gran parte dañado. No parece que la casa se vaya a poder salvar", declaró un portavoz de la policía al tabloide Bild con respecto al futuro del lugar, sin aventurar cuál podría ser el motivo del posible incendio deliberado.

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El chalé, completado en 1938 y situado a 1.834 metros de altura, sirvió a Hitler como lugar de recibimiento de diplomáticos u otros invitados extranjeros, aunque no está confirmado el rumor de que fuera un regalo de cumpleaños recibido por el dictador con motivo de su 50.º aniversario.

Desde 1952 funcionaba como restaurante y albergue de montaña veraniego y estaba catalogado como patrimonio histórico, como parte de la cultura del recuerdo de los crímenes del nazismo, sobre cuya historia acogía una exposición permanente.EFE