ONG venezolana denuncia casos de tuberculosis en cárceles y pide un plan de atención

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Caracas, 24 oct (EFE).- La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este sábado que en las cárceles y calabozos del país hay casos de tuberculosis y exigió a las autoridades implementar un plan sanitario para frenar la enfermedad.

En una nota de prensa, sin precisar un número de casos, el OVP indicó que ha recibido testimonios de familiares de presos "que refieren" casos de tuberculosis en sus allegados "con dificultades para acceder al tratamiento médico".

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Por ello, aseguró que "la inacción del Ministerio para el Servicio Penitenciario y la falta de atención médica oportuna convierte los centros de reclusión en espacios donde una enfermedad prevenible se traduce en muertes".

El OVP llamó a las autoridades a realizar un cerco epidemiológico que incluya aislamiento, tratamiento y la eliminación de "la traba burocrática para trasladar" a hospitales generales a los detenidos con sospecha de la enfermedad o en estados de salud grave.

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La organización dijo que elevará esta denuncia a Naciones Unidas (ONU) y al Sistema Interamericano.

El pasado 14 de agosto, el OVP indicó que durante los últimos 15 años más de 8.000 personas detenidas habían fallecido en cárceles de Venezuela.

En su informe anual correspondiente a 2025, el OVP aseguró que 181 personas murieron bajo custodia del Estado ese año y mencionó entre las principales causas de muerte la falta de atención médica oportuna a afecciones cardiovasculares, cardiorrespiratorias, así como a casos de falla multiorgánica y shock hipovolémico. EFE

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