Lula ataca a Flávio Bolsonaro en el cierre de la campaña: "Un mentiroso y un miliciano"

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São Paulo, 24 oct (EFE).- El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, arremetió duramente este sábado, en el cierre de la campaña para la segunda vuelta de las elecciones, contra el senador opositor Flávio Bolsonaro, a quien tachó de "mentiroso", "miliciano" y "no cualificado".

"Una persona así no tiene condiciones políticas, morales y éticas de llegar a la Presidencia de la República", manifestó el líder progresista en un pronunciamiento a la prensa antes del acto final de su campaña, en la Avenida Paulista de São Paulo.

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Lula y Flávio, hijo del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, se disputan este domingo la jefatura del Estado en una segunda vuelta para la que los sondeos prevén un resultado muy ajustado, ya que ambos candidatos aparecen en empate técnico.

En las últimas semanas, el dirigente progresista, obligado a remontar tras quedar dos puntos por debajo de Flávio en la primera ronda, ha emprendido una dura campaña de desgaste contra su adversario.

En este contexto, el gobernante aseguró ante la prensa que, después de toda una vida dedicada a la política, "jamás imaginó disputar unas elecciones con un mentiroso, un miliciano y un no cualificado como este joven".

Hizo alusión así a los nexos de su rival con parientes de supuestos integrantes de grupos paramilitares de Río de Janeiro.

También mencionó el caso en el que Flávio defiende ante la Justicia a un policía militar acusado de matar a una niña de 5 años en una presunta acción contra narcotraficantes en el estado de Río.

"La sociedad brasileña no quiere retroceder. No va a aceptar a una persona que no tiene sensibilidad con la muerte de una niña de 5 años de edad", expresó.

"No tiene ningún compromiso con ninguna verdad. No sabe la diferencia entre la mentira y la verdad. Miente con la mayor desfachatez, no tiene ninguna responsabilidad, ni sentimientos", añadió sobre su adversario electoral.

Por todo ello, Lula se mostró "convencido" de que ganará las elecciones, a pesar de que las encuestas dibujan un escenario extremadamente incierto.

Lula comenzó la jornada con una multitudinaria marcha en la playa de Copacabana de Río de Janeiro y luego se trasladó al centro de São Paulo para poner el broche final a su campaña. EFE

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