Kim Jong-un viaja a China por un puente recién inaugurado, dice agencia surcoreana Yohnap

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Seúl, 24 oct (EFE).- El mandatario de Corea del Norte, Kim Jong-un visitó la ciudad china de Dandong, fronteriza con el hermético país, cruzando un puente recientemente inaugurado, afirmó la agencia de noticias surcoreana Yonhap citando a una fuente gubernamental.

Kim "llegó a Dandong, en la provincia china de Liaoning", a través del puente sobre el río Yalu inaugurado el jueves de la semana pasada, señaló sin aportar más detalles una fuente anónima del Gobierno surcoreano, citada por la agencia de noticias Yonhap.

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El reporte de Yonhap llega después de que la agencia de noticias japonesa Kyodo informara, citando fuentes diplomáticas, de la imposición de "estrictas restricciones al tráfico" en parte de Dandong y de la imposibilidad de reservar habitaciones de hotel.

El puente fue inaugurado por ambos países el pasado 15 de octubre, tras años de retrasos, en lo que Pionyang describió como un símbolo de la amistad con Pekín, y un paso para fortalecer el comercio bilateral en un contexto de estrechamiento de lazos.

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De confirmarse, la visita de Kim a China llegaría un día antes de que China celebre el 76 aniversario de su entrada en la guerra intercoreana (1950-53), así como meses después de que el presidente chino, Xi Jinping, visitara el pasado junio Corea del Norte por primera vez en siete años.

La última vez que Kim visitó China fue en abril de 2025, cuando el líder del hermético país se reunió en Pekín con Xi en el marco de la conmemoración de 80º aniversario del final de la II Guerra Mundial en el Pacífico.

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China es el principal socio político y económico de Corea del Norte, con la que comparte una frontera de más de 1.400 kilómetros, en un contexto de fortalecimiento de las relaciones de Pionyang con Moscú. EFE