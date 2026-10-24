Francia refuerza la seguridad ante una nueva jornada de protestas con prohibiciones y cambios de recorrido

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Francia afronta este sábado una nueva jornada de manifestaciones con un amplio dispositivo policial, restricciones a las concentraciones en varias ciudades y medidas preventivas para evitar nuevos episodios de violencia, después de los incidentes registrado durante el pasado fin de semana en distintos puntos del país.

Desde el Ministerio del Interior han informado a primera hora de la mañana de la incautación de objetos potencialmente peligrosos, entre ellos morteros o bolas de petanca, durante los controles establecidos en los accesos y alrededores de las manifestaciones. Por su parte, las fuerzas de seguridad y las prefecturas mantienen desplegadas labores de vigilancia, inspección e inteligencia para prevenir altercados y garantizar el cumplimiento de las prohibiciones.

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El primer ministro, Sébastien Lecornu, ha convocado a las 11.00 horas una unidad interministerial de crisis, mientras que el titular de Interior, Laurent Núñez, ha trasladado su respaldo a los agentes antes de su despliegue. "Sabemos que probablemente habrá grupos dispares que intentarán provocar incidentes", ha advertido en declaraciones recogidas por la cadena BFMTV, aludiendo a posibles ataques contra comercios, instituciones y fuerzas de seguridad.

Núñez ha subrayado también la necesidad de actuar con rapidez y flexibilidad ante una jornada que ha anticipado larga, y ha reiterado que los agentes cuentas con el apoyo de sus superiores y del Ministerio. "Conozco la violencia a la que se enfrentan", ha señalado, defendiendo que sus intervenciones se desarrollan dentro de la legalidad y respetando el principio de proporcionalidad.

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PRIMERAS TENSIONES EN LYON

La ciudad de Lyon ha sido testigo de los primeros momentos de tensión de la jornada entre manifestantes y las fuerzas del orden, que han recurrido a gases lacrimógenos para dispersar a varios grupos de personas, en un contexto marcado por las restricciones a las manifestaciones en buena parte del centro urbano después de que la ciudad sufriera el pasado sábado daños en más de 150 establecimientos y el incendio de su oficina de turismo.

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En Marsella, la prefectura ha autorizado de forma excepcional una manifestación intersindical pese a la prohibición inicial de las concentraciones. Además, las restricciones nocturnas que afectan a los menores en el centro y en determinadas áreas comerciales se ha ampliado a los adultos durante las noches del sábado y el domingo.

También se han prohibido movilizaciones en ciudades como Nancy, Belfort, Rouen, Le Havre, Toulon y Limoges, cuyo ayuntamiento quedó destruido en un incendio el el fin de semana pasado. Estrasburgo, en cambio, sí celebrará una marcha sindical.

CAMBIOS Y PRECAUCIONES ADICIONALES EN PARÍS

En París, el recorrido de las movilizaciones ha experimentado cambios. La formación La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon ha anunciado que acatará el itinerario fijado por la Prefectura, después de que la Justicia rechazara su recurso. El partido ha convocado una concentración a las 14.00 horas en la Puerta de Italia y ha llamado a la población francesa a movilizarse "en apoyo de los jóvenes, contra el alto costo de la vida y contra la deriva autoritaria del Gobierno".

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Asimismo, ha quedado prohibido el recorrido propuesto por colectivos estudiantiles y los 'chalecos amarillos' entre la plaza de la Bastilla y la Ópera, mientras que la manifestación sindical de la CGT (Confederación General del Trabajo), prevista entre la Bastilla y la plaza de la Nación, se enmarca en este escenario de restricciones y ajustes organizativos.

Paralelamente, los ayuntamientos han intensificado los preparativos para reducir los riesgos de nuevos destrozos. En la capital, los servicios municipales trabajan desde el jueves en la retirada de papeleras, contenedores de vidrio, bicicletas compartidas, objetos voluminosos y otros elementos que puedan utilizarse como material arrojadizo o incendiario. También se han organizado patrullas específicas y se han dado instrucciones para asegurar obras y rellenar zanjas cuando sea posible.

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Del mismo modo, las autoridades locales han recomendado a los comerciantes retirar residuos, terrazas y mobiliario antes del mediodía, mientras numerosos establecimientos han reforzado sus fachadas ante el temor de nuevos actos vandálicos o saqueos. El dispositivo busca evitar que esta nueva jornada de protestas derive en una escalada de violencia como la registrada la semana anterior.

Estas precauciones se suman al despliegue de 70.000 agentes anunciado la víspera por el ministro del Interior a fin de controlar las concentraciones previstas a lo largo y ancho de Francia para este fin de semana. Un anuncio que llegó acompañado de la advertencia de que las fuerzas del orden se mostrarán "inflexibles" con quienes protagonicen actos vandálicos.

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